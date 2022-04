Für die Nachhaltigkeit BNP Paribas holt sich Verstärkung

In ihrer neu geschaffenen Position berät Katharina Nickel ab 1. April institutionelle Kunden von BNP Paribas, wie Banken, Versicherungen und Asset Manager in allen Fragen der Nachhaltigkeit. Gruppenintern treibt sie außerdem Nachhaltigkeitsprojekte in den Bereichen Wealth- und Asset Management REIM und Cardif voran. Dazu zählt, ihnen dabei zu helfen, zentrale Herausforderungen in Bezug auf ihre ESG-Ziele und regulatorische Rahmenbedingungen anzugehen.

Eva Meyer, Chief Sustainability Officer & Head of Company Engagement Germany, kommentiert: „Katharina verfügt über langjährige Erfahrung bei der Betreuung institutioneller Kunden und weiß, sich für ihre Bedürfnisse in den Bereichen Regulatorik und Nachhaltigkeit einzusetzen. Ich freue mich sehr, dass sie künftig gruppenübergreifend für BNP Paribas aktiv sein wird. Gemeinsam werden wir an unserem Ziel einer nachhaltigen Zukunft arbeiten und Kunden die Unterstützung bieten, die sie für das Erreichen ihrer ESG-Ziele benötigen.“