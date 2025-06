BNY ernennt Christopher Porter zum neuen Deutschland-Chef

Christopher Porter übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Country Manager Deutschland bei der Bank of New York Mellon Corporation (BNY). In seiner neuen Rolle verantwortet er die Umsetzung der Wachstumsstrategie des US-Finanzdienstleisters in Deutschland.

Porter ist seit 1998 für BNY tätig und wechselte im Jahr 2000 nach Frankfurt. Dort bekleidete er verschiedene Führungspositionen innerhalb des Unternehmens. Parallel zu seiner neuen Aufgabe bleibt Porter Vorsitzender der Geschäftsleitung der BNY-Niederlassung in Frankfurt und Regionalleiter für das Schweiz-Geschäft.

BNY verwahrt zum 31. März 2025 Vermögenswerte von 53,1 Billionen US-Dollar, verwaltet rund 2 Billionen US-Dollar und arbeitet mit über 90 Prozent der Fortune-100-Unternehmen zusammen. Porter ist außerdem in mehreren deutschen Branchenverbänden aktiv, darunter im Verband der Auslandsbanken in Deutschland und der American Chamber of Commerce.