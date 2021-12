Manager des BNY Mellon Global Real Return im Gespräch „Darum sind wir bei Unternehmensanleihen skeptisch“

DAS INVESTMENT.com: Herr Pataki, geben Sie uns bitte einen Ausblick: Welche positiven Entwicklungen sehen Sie an den Kapitalmärkten – und was bereitet Ihnen Sorge?



Aron Pataki: Es gibt einige große strukturelle Herausforderungen, die einem Wachstum entgegenstehen. Geldpolitik allein ist nicht imstande, diese Probleme zu lösen. Es sind tiefergehende Reformen nötig. Die Geldpolitik der letzten Jahre hat die Assetpreise in die Höhe getrieben. Das sehen wir bei Immobilien, Aktien und in anderen Bereichen. Wir haben allerdings keine größeren Auswirkungen auf die Wirtschaft gesehen.



Dafür sind die unerwarteten Folgen dieser Politik sehr signifikant. Ich denke, dass die Notenbankpolitiker allmählich merken, dass eine unorthodoxe Geldpolitik wie das QE-Programm vielleicht nicht auf die Weise funktioniert, wie sie sie vorgesehen haben.