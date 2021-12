Redaktion 20.04.2017 Lesedauer: 1 Minute

BNY Mellon Global Equity Income Nick Clay: „Die Aktienmärkte notieren 40 Prozent zu hoch“

BNY-Mellon-Manager Nick Clay kann der momentan vorherrschenden Euphorie an den Aktienmärkten rein gar nichts abgewinnen – und übt in einem aktuellen Interview harte Kritik an den Notenbanken. Den fälligen Crash abwenden könne nur ein beherztes Eingreifen der Regierungen.