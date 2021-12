Matt Shafer ist ab kommenden Januar neuer Leiter des europäischen Vertriebs (Head of European Distribution) von BNY Mellon Investment Management. Er wird das britische und kontinentaleuropäische Geschäft des Asset Managers betreuen und mit dessen Investmentfirmen eng zusammenarbeiten. In dieser neu geschaffenen Position wird er Matt Oomen, globaler Vertriebsleiter bei BNY Mellon Investment Management, unterstellt sein.

BNY Mellon Investment Management zählt mit einem verwalteten Vermögen von über 2,3 Billionen US-Dollar zu den weltweit größten Asset Managern. Shafer wird unter anderem die regionale Geschäfts- und Produktentwicklung sowie die Kundenservice-Strategie überwachen und den Vorsitz im Executive Committee des Unternehmens für den Vertrieb im EMEA-Raum übernehmen.



Shafer kommt von Natixis Investment Managers, bei dem er als Leiter des internationalen Vertriebs für Finanzinstitute, Intermediäre und das Privatkundengeschäft sowie unternehmenseigene Anlagen zuständig war. Davor war er Vertriebsleiter in den Bereichen Offshore-Fonds, alternative Investments und verwaltete Produkte bei Merrill Lynch in den USA und anschließend in London. Er begann seine fast zwei Jahrzehnte andauernde Karriere im Investmentbereich bei Eaton Vance und ging danach zur Bank of America.