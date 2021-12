BNY Mellon Investment Marenka Thierfelder wird neue Senior Marketing Managerin

Marenka Thierfelder verantwortet vom Standort Frankfurt aus die Umsetzung neuer Marketingmaßnahmen. Ziel ist es, die Bekanntheit von BNY Mellon Investment Management und die Investmentkompetenz des Hauses bei institutionellen Investoren und Wholesale-Kunden zu steigern.Die Marketing-Expertin, die einen Master of Business Administration (MBA) hat, verfügt über eine zehnjährige Berufserfahrung. Zuletzt war sie als Senior Marketing Managerin bei Universal-Investment tätig und setzte dort übergreifende Marketingentscheidungen um. Davor arbeitete sie über fünf Jahre für Invesco Asset Management, wo sie für die Umsetzung der Marketing-Strategie in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig war.Im Juli 2015 hat BNY Mellon Investment Management sein erstes deutsches Büro in Frankfurt eröffnet, um deutschen Kunden Zugang zu den spezialisierten Boutiquen zu ermöglichen – darunter Alcentra, Insight Investments, Newton Investment Management und Standish Mellon Asset Management. Die Niederlassung wird von Thilo Wolf, Country Head Germany BNY Mellon Investment Management, geleitet und durch Silvia Mischel, Director Institutional Sales, unterstützt.„Wir freuen uns, mit Marenka Thierfelder eine erfahrene Marketing-Spezialistin in unserem Team begrüßen zu dürfen. Sie wird uns dabei helfen, unsere Absolute-Return-, Multi-Asset- und Credit-Produkte auch im deutschen Markt erfolgreich zu etablieren und die Bekanntheit bei Investoren und Kunden zu steigern“, erklärt Deutschlandchef Thilo Wolf. „Mit der Besetzung einer Senior Marketing-Verantwortlichen in Deutschland gehen wir einen folgerichtigen und logischen Schritt beim Ausbau des deutschsprachigen Standorts.“Anne Marie-McConnon, Head of Marketing für BNY Mellon Investment Management EMEA, sagt: „Wir schätzen es, dass uns Marenka Thierfelder mit ihrer weitreichenden Erfahrung bei unseren forcierten Aktivitäten in Deutschland unterstützt. Die lokale Arbeit der neuen Marketing-Spezialistin wird von unseren Expertenteams begleitet. Dazu gehören die Investmentredaktion, Kreativabteilungen, Produktmarketing und Event Management.“