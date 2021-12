BNY Mellon IM Multi-Boutique-Konzept

Die fokussierte Expertise von

13 Investment-Boutiquen:

Die Investment Manager werden von BNYMIM EMEA oder den daran angeschlossenen Fondsgesellschaften mit der Erbringung von Portfoliomanagement-Dienstleistungen für die Produkte und Services beauftragt, basierend auf Verträgen zwischen Kunden von BNYMIM EMEA oder BNY Mellon Fonds.

Angaben zu den verwalteten Kundenvermögen per 30. September 2017.



1 Mit Wirkung zum 2. November 2015 bietet Amherst Capital Management mit einem verwalteten Vermögen von 6,8 Mrd. US-Dollar Anlageberatung an. Hierin inbegriffen sind 6 Mrd. US-Dollar, die bestimmen diskretionäre Multi-Sector Fixed Income Kunden der Konzerngesellschaft Standish Mellon Asset Management Company LLC (“Standish”) zuzuordnen sind, für die einige Mitarbeiter von Amherst in dualer Funktion als beratende Mitarbeiter von Standish tätig sind. Darüber hinaus werden diskretionäre Portfolios in Höhe von etwa 480 Mio. US-Dollar durch einige Mitarbeiter in dualer Funktion von The Dreyfus Corporation verwaltet.

2 Mit Wirkung zum 9. September 2013, BNY Mellon ARX Investimentos Ltda wurde zu ARX Investimentos Ltda umbenannt.

3 Eine Abteilung der Dreyfus Corporation.

4 Mit Wirkung zum 1. Juli 2013 wurde Urdang Capital Management, Inc. in CenterSquare Investment Management Holdings, Inc. umbenannt.

5 Die Zahlen zu den verwalteten Vermögen stellen sowohl die von Insight Investment Management (Global) Limited als auch die von Pareto Investment Management Limited gemanagten Mittel dar. Die letzt genannte Firma wurde am 1. Januar 2013 Teil der Insight Group. Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen auf der Rückseite.

6 Minderheitsbeteiligung.