Anfang August haben die Kurse an den Aktienmärkten weltweit deutlich nachgegeben, im Fall Japans sogar mit einem Tagesverlust von 12 Prozent beim Nikkei-225 in historischer Dimension. Auslöser waren nicht zuletzt die enttäuschenden US-Veröffentlichungen zum Einkaufsmanagerindex ISM und zum Arbeitsmarkt, weshalb sofort konjunkturelle Sorgen als Grund für die Korrektur der Kurse angeführt wurden.

Schwäche der US-Wirtschaft Anlass für die Korrektur

Der Hauptfaktor für die Kurskorrekturen liegt aber eher darin, dass es in den vergangenen 18 Monaten an den Börsen einfach zu gut gelaufen ist. Seit Anfang 2022 kannte der Markt ja keinen anderen Weg als nach oben. Parallel zu dieser guten Entwicklung hat auch die Wirtschaft immer wieder positiv überrascht, insbesondere die US-Wirtschaft. Jetzt schwächelt die Konjunktur in den USA etwas und die Märkte nehmen dies zum Anlass für eine heftige Korrektur. Dabei wurden die meisten Dax-Werte von den US-Börsen in Sippenhaft genommen und mit nach unten gezogen.

Dass die US-Wirtschaft in die Rezession und damit die Kurse aller börsennotierten Unternehmen weiter in den Keller gehen, können wir Stand heute aus den Konjunkturdaten absolut nicht nachvollziehen. Abschwächung ja, Absturz nein. Insofern sind die Kursrückgänge eher Korrekturen von Übertreibungen und lassen die meisten Unternehmen in den USA immer noch höher bewertet zurück als zu Jahresbeginn.

Für Privatanleger gilt: Sie dürfen sich durch solche Kursbewegungen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Zu häufig wiederholt sich das Trauerspiel, dass man an den Tiefpunkten verkauft und dann in einer schnellen Börsenerholung den Anschluss verpasst. Langfristig, also über viele Jahre hinweg, ist die Börse eben doch eine Einbahnstraße, nämlich nach oben.

Etwas anderes sind die Kursbewegungen in einzelnen Branchen, etwa bei den deutschen Autobauern, die unter massiven Anpassungsproblemen an neue Technologien leiden. Hier haben die jüngsten Turbulenzen einen bereits vorhandenen Kursabschwung noch verstärkt.

US-Wirtschaft leider unter hohen Zinsen

Ja, es gab in den USA schwächere Wirtschaftsindikatoren, wie etwa weniger neue Jobs im vergangenen Monat oder eine schwächere Stimmung bei den Unternehmen. Die Wirtschaftsdaten, die wir bekommen, deuten allerdings nicht auf einen Einbruch der US-Industrie hin, eher auf eine moderate Abkühlung, die allerdings auch ohnehin erwartet worden war.

Die Marktteilnehmer registrieren aber, dass die US-Wirtschaft unter sehr hohen Zinsen leidet, die Gift sind für die Konjunktur. Diese hohen Zinsen kommen von der US-Notenbank Fed, die damit die hohe Inflation aus den vergangenen Jahre bekämpft hat und damit gewissermaßen der US-Wirtschaft die Bremsklötze angelegt hat.

Jetzt haben die Marktteilnehmer Bedenken, dass die Notenbank diese Bremsklötze nicht rechtzeitig entfernt. Wir sehen nicht soviel Dramatik darin, aber auch wir rechnen jetzt mit zügigeren Zinssenkungen ab September. Drei Zins-Schritte sollten es bis zum Jahresende werden.

Das muss nicht heißen, dass sich die Märkte schnell wieder vollständig beruhigen, wie es sich in den Handelstagen unmittelbar nach den Einbrüchen andeutete. Die Suche nach einem neuen Gleichgewicht dauert erfahrungsgemäß etwas, und geopolitische Spannung sowie die US-Wahl können jederzeit für neue Kursimpulse sorgen, nach oben wie nach unten. Eine weiterhin ordentliche Konjunkturentwicklung in der Weltwirtschaft sollte dem Markt ein grundsätzlich solides Fundament bieten.