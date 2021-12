Börse Apple ist mehr wert als 30 Dax-Konzerne

Apple ist an der Börse derzeit mehr wert als alle 30 Dax-Konzerne zusammen. Das zeigt die nachfolgende Statista-Grafik mit Daten der Online-Portale Yahoo Finance und Boerse.de. Demnach hat Apple derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,395 Billionen US-Dollar. Die 30 Dax-Konzerne kommen auf 1,340 Billionen US-Dollar.

In den vergangenen zehn Jahren wuchs Apple stark: so stieg die Marktkapitalisierung in dieser Zeit um über 600 Prozent. Apple ist an der Börse derzeit mehr Wert als Microsoft, Google, Amazon oder Facebook.

Die Marktkapitalisierung berechnet sich aus dem Börsenkurs multipliziert mit der Anzahl der Aktien im Streubesitz.