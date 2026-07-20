Die Finanzmärkte bewegen sich derzeit zwischen robustem Gewinnwachstum und geopolitischen Risiken. Reinhard Pfingsten zeigt sich für die zweite Jahreshälfte optimistisch.

1. Das Wachstum der Weltwirtschaft wird im zweiten Halbjahr wieder anziehen. Die Belastungen durch die höheren Energiepreise infolge des Iran-Kriegs sind zwar für einzelne Volkswirtschaften erheblich. Doch Stagflation und Rezession bleiben aus. Positiv ist zudem, dass mit den USA und China die beiden größten Volkswirtschaften der Welt weiter expandieren.

Dabei spielt Künstliche Intelligenz (KI) in beiden Ländern eine entscheidende Rolle – vor allem in den USA. Allein die vier Hyperscaler Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft wollen in diesem Jahr rund 725 Milliarden Dollar in KI-Rechenzentren und Infrastruktur investieren. Davon profitiert auch Taiwan mit TSMC, dem weltweit größten Auftragsproduzenten von Halbleitern. Die Regierung in Taipeh erwartet für dieses Jahr ein Wachstum von 9,6 Prozent. In Deutschland haben die Wirtschaftsweisen ihre Wachstumsprognose für 2026 dagegen zuletzt von 0,9 auf nur noch 0,5 Prozent gesenkt und dies mit den hohen Energiepreisen begründet. Auch wenn die Hyperscaler den Investitionszyklus weiter vorantreiben - an der Börse scheint der Fokus auf die Mag-7 und die Hyperscaler nachzulassen. Der Markt gewinnt stattdessen an Breite - im Technologiebereich selbst, aber auch zyklische Aktien - Industriegüter, Versorger oder Konsumaktien - erleben ein Comeback.

2. Die höheren Preise für Öl und Gas sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Inflation vorerst nicht zurückgeht. Dies betrifft sowohl den Euroraum als auch die USA. Erst im nächsten Jahr zeichnet sich – bei Ausbleiben von Zweitrundeneffekten – eine Rückkehr der Teuerungsrate zum Zwei-Prozent-Ziel der EZB beziehungsweise der Fed ab.

3. Vor diesem Hintergrund lässt die EZB der Leitzinserhöhung im Juni in diesem Jahr noch eine weitere folgen. In den USA wird es dagegen dieses Jahr voraussichtlich keine Leitzinsänderungen geben. Damit würde der neue Fed-Chef Kevin Warsh die Finanzmärkte positiv überraschen, die eine Leitzinserhöhung mit höherer Wahrscheinlichkeit erwarten. Vereinfacht ausgedrückt ist Warsh der Meinung, dass das Thema KI langfristig für erhebliche Produktivitätsgewinne sorgt, die deflatorisch wirken.

4. Die Aktienmärkte profitieren weiterhin vom Boom im Bereich KI und Halbleiter. Das erklärt die deutlich besseren Aussichten der technologieorientierten Wall Street im Vergleich zu den von der Old Economy geprägten europäischen Aktienmärkten.

5. Das Gewinnwachstum der Unternehmen überlagert die durchaus vorhandenen Risiken. Vor allem in den USA haben die Firmen in den ersten drei Monaten deutlich mehr verdient als von Analysten erwartet. Dies könnte sich in der nun beginnenden Berichtssaison für das zweite Quartal fortsetzen.

Die steigenden Unternehmensgewinne überlagern die Auswirkungen von Inflation und geopolitischen Spannungen.

6. Die Entwicklung an den Aktienmärkten wird breiter. Zunehmend verzeichnen auch die klassischen Sektoren spürbare KI-getriebene Effizienzgewinne. Ein Beispiel hierfür ist der Healthcare-Bereich, in dem die Entwicklung neuer Wirkstoffe oder die Diagnostik stark von KI profitieren.

7. Der weitere Verlauf der Verhandlungen im Nahost-Konflikt wird die Inflationserwartungen maßgeblich bestimmen. Der Iran hat durch den Krieg in der Golfregion gewissermaßen gelernt, dass er den Rest der Welt mit der faktischen Sperrung der Straße von Hormus erpressen kann. Gleichzeitig haben die USA zwischenzeitlich angekündigt, künftig eine Art Schutzgebühr in Höhe von 20 Prozent des Frachtwerts für alle Schiffe zu erheben, die die Straße von Hormus passieren. Damit wollte US-Präsident Donald Trump die Kosten der US-Navy für den Schutz der Schiffe bei der Passage durch die Meerenge finanzieren. Mittlerweile hat Trump die Idee schon wieder einkassiert. All dies hat den Ölpreis und damit auch die Inflationserwartungen wieder nach oben getrieben. Vor diesem Hintergrund bleibt die Geldpolitik der Notenbanken der entscheidende Einflussfaktor für die Rentenmärkte.

8. In diesem volatilen Zinsumfeld bieten Segmente mit attraktiver laufender Verzinsung, wie beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen aus den Schwellenländern, ein robustes Renditeprofil.

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9. Angesichts der unterschiedlichen Geldpolitik bleibt die Steuerung der Duration selektiv und regionsspezifisch.

10. Zuletzt war der US-Dollar wieder als sicherer Hafen gefragt. Sollte sich der Konflikt im Nahen Osten jedoch entspannen, dürfte der Greenback wieder auf seinen Abwertungskurs zurückkehren. Ein Wechselkurs von 1,20 Dollar zu einem Euro wäre dann wieder denkbar.

Unterm Strich ist in den kommenden Monaten für Aktien – und hier vor allem für Titel außerhalb Europas – ein positives Umfeld zu erwarten. Bei Gold ist weiterhin eine hohe strukturelle Nachfrage von Investoren und Zentralbanken zu beobachten. Anleger sollten Kursrücksetzer nutzen, um ihre Goldposition aufzustocken, um vom langfristigen Kurspotenzial zu profitieren.