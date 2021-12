Börse Bombay: Wie Schwellenland Indien die Wachstumsbremse löst

Die Templeton Emerging Markets Group hat schon an vielen Standorten Schwellenländerkonferenzen veranstaltet. Erstaunlicherweise gehörte Indien, in vieler Hinsicht als letzte Bastion, bislang nicht dazu. Wir fanden, dass sich Indien gerade jetzt als Gastgeberland für diese Veranstaltung anbot, da es viele mutige Initiativen zur Steigerung des Wachstumspotenzials einleitet – zu einer Zeit, in der das globale makroökonomische Umfeld insgesamt eher schwierig ist.Was in einem Land wirklich passiert, erkennt man am besten bei einem persönlichen Besuch vor Ort, und wir waren der Ansicht, dass unsere Analysten die Herausforderungen und Chancen für Indien besser verstehen würden, wenn sie sie mit eigenen Augen sehen und in der Gruppe darüber diskutieren könnten.Als ich 1995 zu Templeton kam, sah der indische Markt ganz anders aus als heute. Damals gab es noch physische Aktienzertifikate und Unternehmensergebnisse wurden jährlich vorgelegt. Orders wurden seinerzeit per Fax platziert, und Unternehmen verwendeten nur wenig Zeit auf die Anwerbung von Investoren. Corporate Governance steckte noch in den Kinderschuhen.