Börse Düsseldorf informiert über nachhaltige Aktien

Unter www.boerse-duesseldorf.de/nachhaltigkeit finden Interessenten eine Übersichtsliste von fünf renommierten Nachhaltigkeitsfonds. Die Liste gibt an, welche Unternehmen, die als nachhaltig eingestuft werden, in welchem Fonds vertreten sind. Diese Angaben werden um die aktuellen Handelsinformationen der Börse Düsseldorf für diese Werte sowie direkte Links zu den Fonds ergänzt.Voraussetzung für die Aufnahme in die Liste ist, dass das jeweilige Unternehmen in mindestens zwei der Fonds enthalten ist. „Hierdurch wird transparent, inwieweit es sich um ein mehrfach geprüftes nachhaltiges Investment handelt“, so Börse Düsseldorf. Die Liste wird regelmäßig überprüft und aktualisiert.