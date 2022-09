Nun auch ETFs handelbar Börse Hannover stellt Fondshandel um

Die Börse Hannover bietet Anlegern nun den Handel mit Investmentfonds über den Fondshandel Hannover an. Das teilte der Börsenbetreiber mit. Nach dem Vorbild der Schwesterbörse in Hamburg, die den Fondshandel bereits 2002 eingeführt hat, „können somit auch in Hannover Fonds einfach und günstig wie Aktien gekauft und verkauft werden“, heißt es. Damit erweitere die Börse ihr Angebot etwa um ETFs. Der neue Fondshandel Hannover löst den Fondsservice Hannover ab, über den Anleger Fonds zum Rücknahmepreis der jeweiligen Fondsgesellschaft erwerben konnten.

Gelistet sind nach Angaben der Börse Hannover etwa 3.200 Fonds und ETFs. Während der Handelszeit von 8 bis 22 Uhr stelle der Makler, die MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank, fortlaufend Geld- und Briefkurse. Der sonst übliche Ausgabeaufschlag von bis zu 5 Prozent beim Erwerb von Investmentfonds entfällt den Angaben zufolge beim Kauf über die Börse Hannover. Der Anleger zahle lediglich die Geld-Brief-Spanne und vergleichbare Gebühren wie bei einer Aktienorder, heißt es.

Um den neuen Fondshandel zu nutzen, müssen Anleger den Börsenplatz „Börse Hannover“ in der Ordermaske ihrer Online-Brokerage-Software auswählen. Für Filialkunden können Bankberater Investmentfonds über die Börse Hannover kaufen oder verkaufen.