Während Kryptowährungen rund um die Uhr gehandelt werden und junge Smartphone-Trader nach Börsenschluss noch aktiv sind, halten traditionelle Handelsplätze an ihren bewährten Öffnungszeiten fest. Doch die Zeiten ändern sich. Nach den großen US-Börsen prüft nun einem Bericht der „Financial Times“ zufolge auch die London Stock Exchange Group die Einführung eines 24-Stunden-Handels. Grund ist die wachsende Nachfrage von Privatanlegern nach Handel außerhalb regulärer Geschäftszeiten.

Und wie sieht es in Deutschland aus? Die Deutsche Börse ist technisch bereits in der Lage, einen 24-Stunden-Handel anzubieten. „Generell richten wir uns nach dem Bedarf unserer Handelsteilnehmer", erklärt eine Sprecherin auf Anfrage dieses Mediums und verweist auf bereits bestehende erweiterte Handelsangebote. Bei der Eurex läuft bereits ein 21/5-Handelsangebot – 21 Stunden an fünf Handelstagen. Für Devisen über die Plattform 360T und Kryptoassets über Crypto Finance bietet die Deutsche Börse sogar schon heute einen 24-Stunden-Handel an.

An der Börse Frankfurt selbst werden Wertpapiere derzeit von 8:00 bis 22:00 Uhr gehandelt – und damit bereits länger als bei der Konkurrenz in London, die ihre Pforten von 8:00 bis 16:30 Uhr öffnet. „Bei entsprechendem Bedarf würden wir die Handelszeiten weiter verlängern", betont die Deutsche Börse. Aktuell sei dies jedoch nicht der Fall.

US-Börsen setzen unter Druck

Der Druck auf europäische Handelsplätze wächst. Die New York Stock Exchange, Nasdaq und Cboe Global Markets – zusammen verantwortlich für etwa zwei Fünftel des US-Börsenhandels – haben bei der US-Börsenaufsicht SEC Anträge für erweiterte Handelszeiten gestellt. Ihre Argumentation: Jüngere Investoren handeln verstärkt außerhalb der normalen Geschäftszeiten über Plattformen wie Robinhood.

Bereits im vergangenen Jahr erhielt die neue 24-Stunden-Börse 24X eine grundsätzliche Genehmigung, auch wenn die endgültige Freigabe noch aussteht, bis branchenweite Fragen geklärt sind.

Die London Stock Exchange Group geht das Thema systematisch an. Nach Informationen aus Branchenkreisen prüft sie verschiedene Aspekte erweiterter Handelszeiten: von der notwendigen Technologie über regulatorische Fragen bis hin zu Auswirkungen auf Doppelnotierungen und die Marktliquidität, die sich traditionell auf Eröffnung und Schlussauktion konzentriert.

Zeitzone als Vorteil

Geografisch ist Frankfurt gut aufgestellt. „Als führende europäische Kapitalmarktinfrastruktur sind wir sehr gut positioniert, sowohl die asiatischen als auch die US-amerikanischen Handelszeiten abzudecken", erklärt eine Sprecherin der Deutsche Börse. Die Zeitzone Deutschlands liegt ideal zwischen Asien und den USA.

Ob sich 24-Stunden-Handel durchsetzt, hängt letztendlich davon ab, ob genügend Investoren außerhalb der traditionellen Handelszeiten aktiv werden wollen. Die Kryptowährungsmärkte zeigen, dass dies möglich ist. Ob es auch für traditionelle Aktien funktioniert, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.