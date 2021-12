Digitalgeschäft Börse Stuttgart beruft Vaamo-Gründer zum Geschäftsführer

Oliver Vins übernimmt zum 1. Juni 2021 die Position als Geschäftsführer der Boerse Stuttgart Digital Holding, der Dachgesellschaft des Digitalgeschäfts der Börse Stuttgart. Zudem soll Vins zu einem späteren Zeitpunkt zwei weitere Führungspositionen besetzen. Dazu zählt die Geschäftsführung der Boerse Stuttgart Digital Ventures. Des Weiteren soll der 44-Jährige nach erfolgter Bafin-Zustimmung auch den Geschäftsführerposten von Blocknox bekleiden, der Krypto-Verwahrgesellschaft der Börse-Stuttgart-Gruppe.

Vins kommt von digitalen Vermögensverwalter Moneyfarm, bei dem er seit 2018 als Produktchef Mitglied im Führungsgremium war. Zuvor gründete er 2013 den Robo-Advisor Vaamo und leitete das Unternehmen als Co-Chef bis zum Zusammenschluss mit Moneyfarm. Vins verantwortete unter anderem die gesamte Produkt- und IT-Entwicklung des Fintechs. Er tritt in der Geschäftsführung der Boerse Stuttgart Digital Holding an die Seite von Ulli Spankowski und Matthias Voelkel, der ebenfalls am 1. Juni zur Börse-Stuttgart-Gruppe kommt.