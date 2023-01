Für den Derivatehandel Börse Stuttgart startet neue Plattform

Die Börse Stuttgart startet heute die Handelsplattform Easy Euwax. Anleger können dort ohne Transaktionsentgelten mit verbrieften Derivaten handeln. Easy Euwax steht allen Emittenten offen. Als erster Emittent listete Morgan Stanley seine Produkte bei Easy Euwax. Damit besteht die Plattform zum Start aus rund 220.000 Produkten. Zudem ist der Online-Broker Comdirect – eine Marke der Commerzbank – als Kooperationspartner von Morgan Stanley bei Easy Euwax eingebunden.

Matthias Voelkel, CEO der Börse Stuttgart, sagt über das Wachstum von Handelsplattformen: „Wir haben 2022 bereits ein Angebot an unserer Tochterbörse BX Swiss und unsere gebührenfreie Plattform Traderebel für Aktien und ETPs gestartet. Nun wird der Handel ohne Börsengebühren auch bei verbrieften Derivaten möglich – der wichtigsten Anlageklasse für unsere Gruppe.“

Über das Geschäft der Börse Stuttgart im vergangenen Jahr sagt Voelkel: „Im herausfordernden Umfeld haben wir unser strukturelles Wachstum erfolgreich fortgesetzt – im Kapitalmarktgeschäft und im Digitalgeschäft. Wir haben innovative Marktmodelle und Produkte entwickelt, neue Kunden gewonnen und unsere Präsenz in Europa vorangetrieben. Im Wertpapierhandel sind wir mit innovativen Angeboten in Deutschland und der Schweiz in den Zero-Fee-Bereich eingestiegen, um diesen Markt aktiv zu gestalten. Unsere schwedische Tochterbörse NGM hat 2022 wie schon im Vorjahr einen neuen Rekord beim Handelsvolumen erreicht. Im Digitalgeschäft haben wir die Zahl unserer institutionellen wie Privatkunden signifikant gesteigert und den Markteintritt in der Schweiz vollzogen. Insgesamt hat sich 2022 die Stärke unseres Geschäftsmodells gezeigt, das nicht von einzelnen Asset-Klassen oder Ländern abhängig ist.“