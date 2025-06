Die Boerse Stuttgart Group strukturiert ihre Führung neu. Oliver Vins und Constantin Bettermann, bereits Mitglieder im Group Executive Committee, rücken in den Vorstand auf. Vins übernimmt als Chief Financial and Risk Officer, Bettermann als Chief Operating Officer die Funktionen von Manfred Pumbo.

Neu zur Gruppe stößt Stephan Simmang als Chief Information Officer. Er folgt auf Michael Jaeggi und war zuvor Vorstand bei Flatexdegiro sowie fast 20 Jahre in Führungspositionen bei Goldman Sachs tätig.

Markus Röhrig ist bereits seit April als Chief Growth Officer aktiv. Er war zuvor Co-Leiter der europäischen Corporate and Investment Banking Practice von McKinsey.