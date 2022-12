Traderebel Börse Stuttgart startet neue Handelsplattform

Die Börse Stuttgart startet eine neue Plattform für gebührenfreien Wertpapierhandel namens Traderebel, an die sich Banken und Online-Broker anschließen können. Anleger können dort zwischen 8 und 22 Uhr mit rund 2.000 Inlands- und Auslandsaktien sowie rund 2.000 Exchange Traded Products (kurz: ETPs) handeln.

Matthias Voelkel, CEO der Börse Stuttgart, sagt zum Start von Traderebel: „Im Kapitalmarktgeschäft sind wir ein etablierter Infrastrukturanbieter, der innovative Lösungen für institutionelle Partner bereitstellt. Mit der Anbindung an Traderebel können Banken und Broker relevante Kundengruppen zielgenau ansprechen. Wir werden mit Traderebel auch im gebührenfreien Wertpapierhandel den Markt aktiv mitgestalten. Der Einstieg in den Zero-Fee-Bereich ist für uns strategisch. Als europäische Börsengruppe haben wir ihn dieses Jahr bereits erfolgreich in der Schweiz mit unserer Tochterbörse BX Swiss vollzogen.“

Dragan Radanovic, Sprecher der Geschäftsführung der Börse Stuttgart, ergänzt: „Entscheidend bei Traderebel ist ein gebührenfreier und hochwertiger Handel, mit dem wir neue Maßstäbe für den Zero-Fee-Bereich setzen wollen. Mit der Erfahrung unserer Tochter Euwax als Liquiditätsspender stellen wir auf Traderebel eine hohe Verfügbarkeit und faire Preise auch in Nebenhandelszeiten und turbulenten Marktphasen sicher.“