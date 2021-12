Börse Stuttgart: Traub übernimmt Sales-Team

Die Geschäftsführung der Börse Stuttgart Holding hat Sabine Traub die Leitung des Sales-Teams übertragen. Sie berichtet künftig direkt an Rupertus Rothenhäuser, Bereichsleiter Marketing & Sales der Börse Stuttgart. Die Börse Stuttgart wolle die Geschäftsbeziehungen und Kontaktpflege mit Emittenten und Orderflow-Providern intensivieren, heißt es dazu von der Börse Stuttgart.Traub hat zuvor zusammen mit Christopher Schütz die Primary Market Group (PMG) am Stuttgarter Handelsplatz geleitet. Ihr Posten wird nicht neu besetzt. Schütz ist künftig allein für die PMG-Aktivitäten verantwortlich.Traub arbeitet bereits seit 1994 für die Börse Stuttgart Holding. Sie war maßgeblich am Aus- und Aufbau des Anleihenhandels zum Marktführer unter den deutschen Börsen beteiligt. Neben ihrer Tätigkeit als amtliche Maklerin leitete sie mehrere Jahre diesen Handelsbereich. Seit 2010 war sie PMG-Leiterin und maßgeblich am Aufbau des Mittelstandssegments Bondm beteiligt.