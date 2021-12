Börsen AG Hamburg und Hannover: Stühlerücken im Aufsichtsrat

Kösters war mehr als 13 Jahre Vorstandsmitglied der Norddeutschen Landesbank NordLB, bis er das Unternehmen im Frühjahr 2008 verließ. Seit 1995 gehört er dem Börsenrat der Börse Hannover an, wo er 1999 bis 2009 Vorsitzender war. Kösters Stellvertreter wurde Aufsichtsratmitglied und Hamburger Börsenpräsident Friedhelm Steinberg. Neue Aufsichtsratsmitglieder sind Martin Halblaub, Mitglied des Vorstands der Norddeutsche Landesbank Girozentrale in Hannover, Rolf Hunck, Mitglied der Geschäftsleitung der Deutschen Bank in Hamburg, sowie Hans-Theo Macke, Vorstandsvorsitzender der DG Hyp in Hamburg. Lothar Hübl, Professor von der Universität Hannover setzt seine Tätigkeit im Aufsichtsrat fort. Ausgeschieden sind die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Friedrich Piaskowski (Hamburg) und Dirk Hoffmann (Berlin).