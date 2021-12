Börsen-Panik: Dax fällt unter 5.000 Punkte

Dramatik in Frankfurt: Der deutsche Leitindex Dax ist im frühen Handel unter die 5.000-Punktemarke gefallen. Aktuell gibt der Index über 7 Prozent nach. Zu den größten Verlierern gehören heute nicht ausschließlich die Finanzwerte. So verzeichnen Siemens, BASF, und Daimler zweistellige prozentuale Verluste.Auch in Asien ging der Ausverkauf weiter. Der japanische Nikkei-Index verlor fast zehn Prozent und der Handel erlebte den stärksten Crash seit der Börsenkrise 1987.Auch die US-Börse steht weiter unter dem Druck der Finanzturbulenzen. Am Dienstag hatten auch neue Hilfsmaßnahmen der US-Notenbank Fed die Sorgen der Anleger nicht zerstreut. Der Dow-Jones-Index schloss mit einem Minus von 5,1 Prozent bei 9447 Punkten. Das S&P-500-Index brach um 5,74 Prozent auf 996 Punkte ein.