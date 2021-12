Börsen-Unwort des Jahres steht fest

2010: „Euro-Rettungsschirm“

2009: „Bad Bank“

2008: „Leerverkauf“

2007: „Subprime“

2006: „Börsen-Guru“

2005: „Heuschrecken“

2004: „Seitwärtsbewegung“

2003: „Bester Preis“

2002: „Enronitis“

2001: „Gewinnwarnung“

„Euro-Gipfel“, heißt das neue Börsen-Unwort des Jahres, das die Mitarbeiter an der Börse Düsseldorf gewählt haben. Sie küren es in Anlehnung an das Unwort des Jahres , das eine Sprach-Jury seit 1991 jährlich wählt. In diesem Jahr ist es das Wort „Dönermorde“.Die Begründung der Düsseldorfer im Wortlaut der Pressemitteilung: