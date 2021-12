Börsenausblick „Robustes Wachstum stützt globale Aktienmärkte“

Cédric Spahr, Aktienmarktstratege der Bank J. Safra Sarasin

Wir untersuchen die Zusammenhänge zwischen makroökonomischem Momentum und Gewinnwachstum. Diese Analyse liefert uns wertvolle Informationen für unsere revidierten Aktienindexkursziele. Unternehmensgewinne wachsen zurzeit kräftig, befinden sich aber nahe am Punkt der maximalen Wachstumsbeschleunigung.

Auf regionaler Basis haben die Gewinnwachstumsraten in den USA und den Emerging Markets ihren Zenit bereits überschritten, während sie in Kontinentaleuropa und Japan noch ein paar Monate bis Ende 3Q17 expandieren dürften.

Stabiles Wirtschaftswachstum dürfte für eine solide Gewinnentwicklung in den nächsten Quartalen sorgen.

Europäischer Konjunkturzyklus hinkt hinterher

Die Gewinne der europäischen und japanischen Unternehmen reagieren stärker auf eine Wachstumsbeschleunigung aufgrund des höheren Anteils der Fixkosten am Gesamtumsatz.

Dieser sogenannte operative Hebeleffekt dürfte eine Rolle in der Stärke des beobachteten Gewinnwachstums in Europa und Japan spielen. Der europäische Konjunkturzyklus hinkt ferner dem amerikanischen meistens um drei bis vier Monate hinterher, was auch seinen Beitrag leisten dürfte.

Fortsetzung der Hausse bis zum Jahresende

Wir beobachten ausgeglichene Wachstumsperspektiven in den USA, in Europa sowie in der Region Asien/Pazifik, was für eine Fortsetzung der Hausse an den Aktienmärkten bis Jahresende spricht. Nachdem globales Wachstum sein Maximum im Laufe des dritten Quartals überschritten hat, dürften die niedrige Volatilität sowie die Stabilität des Konjunkturaufschwungs für robustes Wachstums bis ins Jahr 2018 hinein sorgen. Globale Aktienmärkte dürften in diesem Umfeld weiter ansteigen, selbst wenn das Tempo, beeinflusst durch die relative Wachstumsverlangsamung, etwas nachlässt.

Weiterer Aufwärtstrend am US-Aktienmarkt

Wir haben unsere Kursziele für einige Aktienindizes verändert, vor allem in den USA, in Großbritannien sowie in den Emerging Markets. Wir erhöhen unser Jahresendziel für den S&P 500 von 2.500 auf 2.600, was dem starken Aufwärtstrend bei schwerkapitalisierten US-Unternehmen Rechnung trägt. Starke Gewinnrevisionen und die Abschwächung des Dollars wirken sich förderlich aus, während selbst ein moderater Durchbruch bei den angepeilten Wirtschaftsreformen den Aufwärtstrend am US-Aktienmarkt verstärken dürfte.

Wir passen unser Jahresendziel für den britischen FTSE 100 Index von 7.600 auf 7.900 an. Die Abschwächung des Pfunds schlägt sich dort nämlich in stärkeres Gewinnwachstums nieder. Ein ähnliches starkes Gewinnwachstum steht hinter unserem höheren Kursziel für mittelgroße Schweizerische Unternehmen und den SMIM Index, den wir von 2.450 auf 2.600 Punkte erhöhen.

Wir setzen schließlich unser Kursziel für den MSCI Emerging Markets Index leicht von 1.100 auf 1.125 Punkte herauf.