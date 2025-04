100 Jahre Börsencrashs: Analyse & Lehren der Finanzkrisen

Als Donald Trump Anfang April 2025 mit einer großen Liste vor die Weltpresse trat und seine weitreichenden Zollmaßnahmen verkündete – pauschale 10 Prozent auf alle Importe und 20 Prozent auf Einfuhren aus der EU – reagierten die Märkte unmittelbar: Der Dow Jones büßte rund 4 Prozent auf 40.545,93 Punkte ein, der technologielastige Nasdaq stürzte um 5,4 Prozent ab. Die globalen Märkte folgten diesem Abwärtssog.

Dieser aktuelle „Zoll-Crash“ reiht sich ein in eine lange Geschichte dramatischer Markteinbrüche, die die Finanzwelt seit einem Jahrhundert prägen.

„Diesmal ist alles anders“ – dieser Satz wird vor jedem größeren Börsencrash bemüht und erweist sich doch stets als Trugschluss. Denn bei genauerer Betrachtung folgen Finanzmarktkrisen wiederkehrenden Mustern, auch wenn ihre spezifischen Auslöser variieren.

Der aktuelle Ausverkauf nach Trumps Zollankündigung erinnert Markthistoriker an die verheerenden Folgen des Smoot-Hawley Tariff Acts von 1930, der den internationalen Handel stark beeinträchtigte und die Weltwirtschaftskrise verschärfte.

Die Anatomie großer Börsencrashs im Überblick

Bevor wir in die Details der einzelnen historischen Crashs eintauchen, hilft ein Überblick, die Dimension dieser Marktverwerfungen zu erfassen:

Crash Zeitraum Dow Jones Verlust S&P 500 Verlust Nasdaq Verlust DAX Verlust Erholungszeit 1929/Weltwirtschaftskrise Sep 1929 - Jul 1932 -86% -86% Nicht existent Nicht existent 25 Jahre (Dow) Ölkrise & Stagflation Jan 1973 - Okt 1974 -45% -48% Nicht erfasst -44% 7 Jahre Black Monday Okt 1987 -34% -33,5% -33% -40% 2 Jahre Dotcom-Crash Mär 2000 - Okt 2002 -38% -49% -78% -73% 7 Jahre (Dow), 15 Jahre (Nasdaq) Finanzkrise Okt 2007 - Mär 2009 -54% -57% -54% -52% 5-6 Jahre Corona-Crash Feb 2020 - Mär 2020 -37% -34% -30% -40% 5 Monate Inflations- & Zinskrise Jan 2022 - Okt 2022 -21% -25% -33% -20% 1 Jahr

Diese Tabelle verdeutlicht nicht nur die unterschiedlichen Ausmaße der Kurseinbrüche, sondern auch die dramatisch variierenden Erholungszeiten – von nur 5 Monaten beim Corona-Crash bis zu 25 Jahren nach der Weltwirtschaftskrise.

Wir porträtieren und analysieren die sieben größten Börsencrashs der Geschichte – und was wir daraus lernen können.

Börsencrash 1: Der Große Crash von 1929 und die Weltwirtschaftskrise

Wall Street New York am Morgen nach dem großen Crash 1929. © Imago Images / Photo12

Die „Roaring Twenties“ waren eine Zeit wirtschaftlicher Prosperität und grenzenloser Euphorie in den USA. Das Wachstum industrieller Produktion, neue Konsumgüter wie Autos und Radios sowie ein leichter Zugang zu Krediten schufen einen beispiellosen Börsenboom. Nach einer Phase kontinuierlicher Kursgewinne erreichte der Dow Jones im September 1929 mit 381 Punkten seinen damaligen Rekordstand – innerhalb von zwei Jahren hatte er sich verdoppelt.

Die dramatischen Ereignisse begannen am „Schwarzen Donnerstag“, dem 24. Oktober 1929, als der Markt mit einem Minus von 11 Prozent eröffnete. Banken versuchten zunächst mit Stützungskäufen eine Panik abzuwenden. Doch am darauffolgenden „Schwarzen Montag“ (28. Oktober) brach der Dow Jones um 12,8 Prozent ein, gefolgt von weiteren 11,7 Prozent am „Schwarzen Dienstag“. Dies war jedoch erst der Anfang: Von seinem Höchststand im September 1929 (381 Punkte) stürzte der Index bis Juli 1932 auf nur noch 41 Punkte – ein Rückgang von schwindelerregenden 89 Prozent.

Tiefere Ursachen und politische Fehler

Die tieferen Ursachen dieses Zusammenbruchs waren vielschichtig. Ein wesentlicher Faktor war die exzessive Kreditaufnahme: Viele Investoren kauften Aktien mit minimalen Eigenkapitaleinschüssen von 10 bis 20 Prozent. Ein Kursrückgang von einem Drittel reichte aus, um das Eigenkapital auszulöschen und Nachschussforderungen auszulösen, die weitere Verkäufe erzwangen.

Hinzu kamen strukturelle Wirtschaftsschwächen: Die Industrie zeigte bereits Anzeichen von Überkapazitäten, während die Landwirtschaft seit Mitte der 1920er Jahre in einer Depression steckte. Die ungleiche Einkommensverteilung konzentrierte den Wohlstand bei wenigen und schränkte die breite Konsumnachfrage ein.

Besonders fatal: Es gab weder eine Einlagensicherung noch staatliche Arbeitslosen- oder Sozialversicherungen, die als automatische Stabilisatoren hätten wirken können.

Suppenküche, gesponsert vom Ganoven Al Capone © Imago Images / Photo12

Die anfänglichen politischen Reaktionen verschlimmerten die Krise noch. Die Federal Reserve hielt an einer restriktiven Geldpolitik fest, anstatt dem Markt dringend benötigte Liquidität zuzuführen. Die Hoover-Administration bestand auf fiskalische Orthodoxie (ausgeglichene Haushalte) inmitten der Depression. Der Smoot-Hawley Tariff Act von 1930 führte hohe Importzölle ein, was zu Vergeltungsmaßnahmen anderer Länder führte und den Welthandel um etwa zwei Drittel reduzierte.

Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen waren verheerend. In den USA stieg die Arbeitslosigkeit auf etwa 25 Prozent, und die Wirtschaftsleistung schrumpfte um über 30 Prozent. In Deutschland erhöhte sich die Zahl der Erwerbslosen von knapp drei Millionen im Jahr 1929 auf mehr als das Doppelte bis 1932, was zum politischen Aufstieg des Nationalsozialismus beitrug.

New Deal und langsame Erholung

Erst mit dem Amtsantritt von Franklin D. Roosevelt 1933 änderte sich der Kurs grundlegend. Sein „New Deal“ brachte umfassende Reformen, darunter das Glass-Steagall-Gesetz zur Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken, die Gründung der Securities and Exchange Commission (SEC) zur Marktaufsicht und die Einführung der Einlagensicherung.

Inauguration von Franklin D. Roosevelt im Jahr 1933 © Imago Images / UIG

Die Erholung von diesem tiefen Einbruch dauerte quälend lange. Erst 1954 – volle 25 Jahre nach dem Crash – erreichte der Dow Jones wieder sein Vorkrisenniveau. Diese beispiellose Dauer erklärt sich durch mehrere Faktoren: die Tiefe der wirtschaftlichen Schäden, das Ausmaß des Vertrauensverlusts, eine zweite Rezession 1937 und die komplexen wirtschaftlichen Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs.

Der Crash von 1929 führte zu fundamentalen Veränderungen im Finanzsystem und im wirtschaftspolitischen Denken. Er schuf das Bewusstsein für die Notwendigkeit staatlicher Intervention in Krisenzeiten, etablierte die Grundlagen moderner Finanzmarktregulierung und führte zur Entwicklung makroökonomischer Theorien wie dem Keynesianismus.

Börsencrash 2: Ölkrise und Stagflation (1973 bis 1974)

Sonntagsfahrverbot am autofreien Sonntag in Deutschland während der Ölkrise 1973 © Imago Images / Heinz Gebhardt

Im Oktober 1973 führte der Jom-Kippur-Krieg zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn zu einer dramatischen weltwirtschaftlichen Entwicklung: Die Opec-Staaten verhängten ein Ölembargo gegen westliche Länder, die Israel unterstützten. Der Ölpreis vervierfachte sich innerhalb weniger Monate von etwa 3 US-Dollar auf über 12 US-Dollar pro Barrel.

Die Aktienmärkte reagierten mit einem langwierigen Abwärtstrend. Zwischen Januar 1973 und Oktober 1974 verlor der S&P 500 etwa 48 Prozent seines Wertes. Der Dow Jones erlitt ähnliche Verluste von rund 45 Prozent. Die deutschen Aktienmärkte büßten etwa 44 Prozent ein. Besonders dramatisch war der Einbruch in Großbritannien, wo der damalige Leitindex FT 30 um kolossale 73 Prozent einbrach.

Das Stagflations-Dilemma

Die Besonderheit dieser Krise lag in der makroökonomischen Konstellation: Zum ersten Mal seit den 1930er Jahren erlebten die Industrieländer eine „Stagflation“ – die toxische Kombination aus wirtschaftlicher Stagnation und hoher Inflation. In den USA sprang die Inflationsrate 1974 auf über 12 Prozent, während die Wirtschaft gleichzeitig schrumpfte (BIP-Rückgang von 2,1 Prozent im Jahr 1974).

Diese Situation stellte die konventionelle Wirtschaftstheorie vor ein Dilemma: Zinssenkungen zur Wirtschaftsankurbelung würden die Inflation weiter anheizen, während Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung die Rezession vertiefen würden. Die politischen Entscheidungsträger reagierten mit einer Mischung aus Energiesparmaßnahmen (wie Sonntagsfahrverbote in Deutschland), Preiskontrollen (zeitweise in den USA unter Nixon), geldpolitischer Straffung und fiskalischen Stimulierungsversuchen.

Die widersprüchlichen Ziele dieser Maßnahmen spiegelten die Orientierungslosigkeit angesichts des neuartigen wirtschaftlichen Phänomens wider. Die Erholung verlief außerordentlich langsam. Erst nach etwa 1.475 Handelstagen – rund vier Jahren – erreichte der S&P 500 wieder sein Vorkrisenniveau.

Langfristige Auswirkungen

Die Ölkrise von 1973/74 führte zu einer grundlegenden Neubewertung der Energiepolitik und verstärkte die Suche nach alternativen Energiequellen. Sie veränderte das wirtschaftspolitische Denken grundlegend und führte zu einer stärkeren Fokussierung auf Inflationsbekämpfung als primäres Ziel der Geldpolitik – eine Lehre, die bis heute nachwirkt.

Börsencrash 3: Black Monday 1987

Alan Greenspan (rechts) mit Al D'Amato im Jahr 1987 © Imago Images / ZUMA Press Wire

Am 19. Oktober 1987 – dem „Black Monday“ – erlebte die Wall Street den größten prozentualen Tagesverlust ihrer Geschichte. Der Dow Jones Industrial Average stürzte um 22,6 Prozent ab – ein Wertverlust von etwa 500 Milliarden US-Dollar an einem einzigen Tag. Zum Vergleich: Beim Crash 1929 betrug der schlimmste Tagesverlust etwa 12 Prozent, beim Corona-Crash 2020 rund 13 Prozent.

Was diesen Crash von anderen unterschied: Er hatte keinen offensichtlichen makroökonomischen Auslöser wie einen Krieg oder eine Rezession. Stattdessen spielten neue Handelstechnologien eine entscheidende Rolle. Computergestützter Programmhandel und Portfolio-Versicherungsstrategien lösten bei fallenden Kursen automatisch weitere Verkaufsorders aus und erzeugten einen sich selbst verstärkenden Teufelskreis.

Der Crash entwickelte sich mit beispielloser Geschwindigkeit. Die Panik begann in Asien und breitete sich über Europa bis nach Amerika aus. An diesem einen Tag wurden weltweit etwa 1,5 Billionen US-Dollar an Marktwert vernichtet. Die Handelsvolumina überforderten die Systeme; viele Aktien konnten zeitweise nicht gehandelt werden.

Die Rettung durch die Zentralbank

Die Reaktion der Federal Reserve unter dem gerade erst ernannten Vorsitzenden Alan Greenspan war schnell und entschlossen. Am Morgen nach dem Crash gab die Fed eine kurze, aber wirkungsvolle Erklärung ab: „Die Federal Reserve ... hat heute ihre Bereitschaft bekräftigt, als Liquiditätsquelle zur Unterstützung des Wirtschafts- und Finanzsystems zu dienen.“ („The Federal Reserve... affirmed today its readiness to serve as a source of liquidity to support the economic and financial system.“) Diese Zusicherung unbegrenzter Liquidität wirkte beruhigend auf die Märkte.

Tatsächlich erholten sich die Kurse bereits in den Tagen danach teilweise. Innerhalb von zwei Handelstagen gewann der Dow Jones rund 57 Prozent der verlorenen Punkte zurück. Diese schnelle Erholung erklärt sich durch mehrere Faktoren: Die Realwirtschaft blieb weitgehend unbeschädigt, die fundamentalen Wirtschaftsdaten waren weiterhin solide, und das entschlossene Eingreifen der Fed stellte Vertrauen wieder her.

Als direkte Folge des Black Monday wurden wichtige strukturelle Veränderungen an den Börsen eingeführt, insbesondere „Circuit Breaker“ – automatische Handelsunterbrechungen bei starken Kurseinbrüchen, die bis heute bei extremen Marktbewegungen aktiviert werden.

Börsencrash 4: Dotcom-Crash 2000 bis 2002

Magazine und Zeitungen titeln mit dem Anschlag auf das World Trade Center im Jahr 2001 © Imago Images / Depositphotos

Die späten 1990er Jahre waren von einer beispiellosen Euphorie für Internetunternehmen geprägt. Der Nasdaq Composite, der viele dieser Technologiewerte umfasste, stieg von 751 Punkten im Jahr 1995 auf unglaubliche 5.048 Punkte im März 2000 – eine Versechsfachung in nur fünf Jahren.

Anleger investierten Milliarden in Unternehmen, die oft kaum mehr als eine Internetadresse und vage Geschäftsmodelle vorweisen konnten. Die Erwartung, dass das Internet die gesamte Wirtschaft revolutionieren würde, führte zu irrationalen Übertreibungen am Aktienmarkt. Traditionelle Bewertungsmaßstäbe wurden vollständig ignoriert; Unternehmen ohne Gewinne erreichten Milliardenbewertungen.

Der Zusammenbruch der New Economy

Der Zusammenbruch begann am 10. März 2000, als der Nasaq seinen historischen Höchststand erreichte. In der folgenden Woche verkündete Japan offiziell eine Rezession, was eine globale Verkaufswelle auslöste. Statt erwarteter Gewinne meldeten große Technologieunternehmen Verluste, während gleichzeitig die ersten Risikokapitalgeber ihre Finanzierungen einstellten.

In der zweiten Aprilwoche 2000 erlebte der Nasdaq mit einem Verlust von 25 Prozent die verheerendste Woche seiner Geschichte. Der Absturz setzte sich unerbittlich fort und verstärkte sich durch die Terroranschläge vom 11. September 2001 sowie die Bilanzierungsskandale wie Enron und World Com (2001/2002).

Das Ausmaß der Verluste war drastisch. Der Nasdaq verlor bis Oktober 2002 etwa 78 Prozent seines Wertes, der Dax büßte im gleichen Zeitraum etwa 73 Prozent ein. Der S&P 500 und Dow Jones erlitten mit -49 Prozent beziehungsweise -38 Prozent geringere, aber immer noch schwerwiegende Verluste. Innerhalb von nur zwei Jahren wurden mehr als 5 Billionen US-Dollar Börsenwert vernichtet, und allein im Jahr 2000 verschwanden 130 Internetfirmen vom Aktienmarkt.

Unterschiedliche Erholungspfade

Die Erholung verlief je nach Index sehr unterschiedlich. Der S&P 500 und der Dax erreichten ihre Vorkrisenniveaus erst 2007, nach etwa sieben Jahren. Der Dow Jones erholte sich etwas schneller, etwa nach sechs Jahren. Der Nasdaq Composite brauchte außergewöhnlich lange – erst 2015, volle 15 Jahre nach dem Höchststand, wurden die 5.000 Punkte wieder erreicht.

Die Federal Reserve unter Alan Greenspan reagierte auf den Crash und die anschließende wirtschaftliche Verlangsamung mit aggressiven Zinssenkungen: Von 6,5 Prozent im Mai 2000 auf nur 1,0 Prozent im Juni 2003. Diese niedrigen Zinsen halfen, die Wirtschaft zu stabilisieren, legten aber möglicherweise den Grundstein für die nächste Blase im Immobiliensektor.

Nicht alle Technologieunternehmen scheiterten. Einige der heutigen Technologiegiganten überlebten nicht nur die Dotcom-Krise, sondern gingen gestärkt daraus hervor, darunter Amazon, das von 107 auf nur 5,51 US-Dollar pro Aktie fiel, aber überlebte und später zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt wurde.

Börsencrash 5: Die Finanzkrise 2008

Mitarbeiter bringen in Kartons ihre Habseligkeiten aus dem Gebäude von Lehman Brothers © Imago Images / ZUMA Press Wire

Die Wurzeln der Finanzkrise 2008 reichen zurück in die frühen 2000er Jahre. Nach dem Platzen der Dotcom-Blase und den Terroranschlägen vom 11. September 2001 senkte die Fed die Zinsen drastisch, um die Wirtschaft zu stimulieren. Diese niedrigen Zinsen führten zu einem Boom am Immobilienmarkt, während gleichzeitig die Kreditvergabestandards zunehmend gelockert wurden.

Die Krise wurde durch komplexe Finanzinstrumente verschärft. Hypotheken wurden gebündelt und als Mortgage-Backed Securities (MBS) verkauft, diese wiederum in verschiedene Risikostufen (Tranchen) aufgeteilt. Daraus entstanden CDOs (Collateralized Debt Obligations), und als Absicherung dienten CDS (Credit Default Swaps), die oft spekulativ eingesetzt wurden. Diese Instrumente verteilten das Risiko global und verschleierten gleichzeitig die tatsächliche Risikoexposition.

Von der Immobilienkrise zur globalen Finanzkrise

Ab 2006 begannen die US-Immobilienpreise zu fallen, und die Ausfallraten bei Subprime-Hypotheken stiegen. Im Februar 2007 meldete der Subprime-Kreditgeber New Century Financial erste Probleme. Im Sommer 2007 brachen zwei Hedgefonds von Bear Stearns zusammen, und im August fror BNP Paribas drei Investmentfonds ein, was zum Austrocknen des Interbankenmarktes führte.

Die Situation eskalierte 2008 dramatisch. Im März stand die Investmentbank Bear Stearns vor dem Zusammenbruch und wurde mit Fed-Unterstützung von J.P. Morgan Chase übernommen. Am 7. September übernahm die US-Regierung die Kontrolle über die Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac.

Der 15. September 2008 markierte den dramatischen Höhepunkt: Die Investmentbank Lehman Brothers meldete Insolvenz an – der größte Bankrott in der US-Geschichte. Die Entscheidung der US-Regierung, Lehman nicht zu retten, erschütterte das Vertrauen in das gesamte Finanzsystem. In den folgenden Tagen wurde der Versicherungsriese AIG mit 85 Milliarden US-Dollar gerettet, und der Geldmarktfonds Reserve Primary „broke the buck“ (Anteilswert fiel unter 1 US-Dollar).

Nach dem Lehman-Kollaps gefror der globale Kreditmarkt praktisch vollständig. Die Aktienmärkte erlebten einen der schwersten Einbrüche der Nachkriegszeit. Von Oktober 2007 bis März 2009 verlor der S&P 500 etwa 57 Prozent seines Wertes, der Dow Jones fiel von knapp 14.000 auf unter 6.500 Punkte (-54 Prozent), und der Dax stürzte von über 8.100 auf etwa 3.666 Punkte ab (-55 Prozent).

Beispiellose Rettungsmaßnahmen

Die Reaktionen der Entscheidungsträger waren beispiellos in ihrem Umfang. Die Zentralbanken senkten die Zinsen auf nahe Null und führten neuartige Programme wie Quantitative Easing ein. In den USA wurde der 700 Milliarden US-Dollar schwere Tarp-Fonds (Troubled Asset Relief Program) geschaffen, und weltweit gab es staatliche Kapitalspritzen für Banken, Garantien für Bankverbindlichkeiten und massive Konjunkturprogramme.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Finanzkrise führte zur schwersten globalen Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Das globale BIP schrumpfte 2009 zum ersten Mal seit Jahrzehnten, die Arbeitslosigkeit stieg in den USA auf über 10 Prozent, und der Welthandel brach um mehr als 10 Prozent ein. In Europa folgte ab 2010 eine Staatsschuldenkrise, besonders in Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und Italien.

Die Erholung verlief langsam und ungleichmäßig. Der S&P 500 erreichte sein Vorkrisenniveau erst im März 2013, also 5,5 Jahre nach dem Höchststand. Die Arbeitslosenzahlen erholten sich noch langsamer – in den USA dauerte es bis 2016, in manchen europäischen Ländern noch länger.

Umfassende regulatorische Reformen

Die Krise führte zu umfassenden regulatorischen Reformen. In den USA wurde 2010 der Dodd-Frank Act verabschiedet, mit zahlreichen neuen Regeln für Finanzinstitute. International führte Basel III zu strengeren Kapitalvorschriften für Banken.

Regelmäßige Stresstests wurden eingeführt, um die Widerstandsfähigkeit von Banken zu prüfen, und systemisch relevante Finanzinstitute („too big to fail“) wurden unter besondere Aufsicht gestellt.

Die Finanzkrise von 2008 bleibt ein Paradebeispiel dafür, wie Fehlentwicklungen im Finanzsektor die gesamte Weltwirtschaft gefährden können. Die Lehren aus dieser Krise haben das moderne Risikomanagement, die Finanzregulierung und die geldpolitischen Reaktionen auf Krisen grundlegend verändert.

Börsencrash 6: Corona-Crash 2020

Frankfurt am Tag 3 des Kontaktverbots im März 2020, nur wenige Menschen auf dem Römerberg © Imago Images / Jan Huebner

Anders als bei früheren Krisen, die oft durch finanzielle Ungleichgewichte oder Spekulationsblasen ausgelöst wurden, kam der Corona-Crash durch einen externen, nicht-wirtschaftlichen Schock: die globale Covid-19-Pandemie.

In den ersten Monaten des Jahres 2020 verbreitete sich das neuartige Coronavirus rasant. Anfänglich unterschätzten die Märkte die Risiken, doch als klar wurde, dass umfassende Lockdowns unvermeidlich waren, setzte eine panikartige Verkaufswelle ein. Zwischen dem 19. Februar (Höchststand) und dem 23. März 2020 (Tiefpunkt) fiel der S&P 500 um 34 Prozent – der schnellste Übergang von einem Bullen- in einen Bärenmarkt in der Geschichte.

Die Wucht der Einbrüche zeigte sich besonders am 16. März 2020, als der Dow Jones um 12,9 Prozent einbrach – der zweitgrößte Tagesverlust nach dem Black Monday 1987. Zwischen Februar und März 2020 verlor der Dow Jones etwa 37 Prozent, der S&P 500 rund 34 Prozent, der Nasdaq etwa 30 Prozent und der Dax etwa 40 Prozent.

Beispiellose Koordination der Rettungsmaßnahmen

Die Reaktion der politischen Entscheidungsträger war so schnell und massiv wie nie zuvor. Die US-Notenbank Fed senkte am 15. März 2020 den Leitzins auf nahezu null und kündigte unbegrenzte Anleihekäufe an. Die Europäische Zentralbank legte das 750 Milliarden Euro schwere Pandemic Emergency Purchase Programme (Pepp) auf.

Die Regierungen schnürten gigantische Hilfspakete. In den USA verabschiedete der Kongress Ende März das Cares Act mit einem Volumen von 2,2 Billionen US-Dollar – das größte Konjunkturpaket in der US-Geschichte. In Deutschland wurde ein Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro beschlossen, in vielen Unternehmen wurde Kurzarbeit eingeführt und deutlich leichter KfW-Kredite an Unternehmen gewährt.

Diese raschen und umfassenden Maßnahmen führten zu einer beispiellosen V-förmigen Erholung. Bereits im August 2020 – nur fünf Monate nach dem Tiefpunkt – erreichte der S&P 500 wieder sein Vorkrisenniveau. Die Erholung verlief jedoch sektoral sehr unterschiedlich. Technologieunternehmen, E-Commerce und Streaming-Dienste profitierten von den veränderten Lebens- und Arbeitsgewohnheiten während der Pandemie, während Reise-, Freizeit- und stationäre Einzelhandelsunternehmen länger litten.

Sektor Performance 2020 Technologie +43,9% E-Commerce +36,6% Gesundheit +13,5% Finanzen -1,8% Energie -33,7% Reise/Tourismus -31,4%

Der Corona-Crash und die anschließende Erholung zeigten, wie wirksam entschlossene geld- und fiskalpolitische Interventionen sein können, wenn sie rechtzeitig und in ausreichendem Umfang eingesetzt werden. Gleichzeitig verdeutlichte die Krise, wie schnell sich die Weltwirtschaft an neue Gegebenheiten anpassen kann – mit tiefgreifenden strukturellen Veränderungen in Arbeitsmärkten, Konsumverhalten und Technologieadoption.

Börsencrash 7: Inflations- und Zinskrise 2022

28. Februar 2021, Zolote, Oblast Lugansk in der Ukraine: Ein Soldat bereitet eine Waffe in seiner militärischen Stellung in Zolote vor © Imago Images / ZUMA Press Wire

Nach der schnellen Erholung von der Corona-Pandemie sahen sich die globalen Volkswirtschaften 2021 und 2022 mit einem neuen Problem konfrontiert: Die Inflation erreichte in vielen Industrieländern den höchsten Stand seit Jahrzehnten – 9,1 Prozent in den USA und über 10 Prozent in der Eurozone.

Mehrere Faktoren trieben die Preissteigerungen an: die pandemiebedingte Störung globaler Lieferketten, massive fiskalische Stimuli, die die Nachfrage ankurbelten, und nicht zuletzt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der die Energie- und Nahrungsmittelpreise in die Höhe trieb.

Die Zentralbanken reagierten mit der schnellsten geldpolitischen Straffung seit Jahrzehnten. Die US-Fed erhöhte die Zinsen binnen neun Monaten um 4,25 Prozentpunkte – von nahezu 0 auf 4,25 Prozent bis Ende 2022. Die EZB folgte mit Verzögerung und hob die Zinsen von -0,5 auf +2,0 Prozent an.

Doppelter Schlag für Anleger

Diese Zinsanhebungen wirkten wie eine Bremse für die Aktienmärkte: Der S&P 500 fiel von Januar bis Oktober 2022 um etwa 25 Prozent, der technologielastige Nasdaq sogar um rund 33 Prozent. Besonders hart traf es zuvor hochbewertete Wachstumsaktien wie Meta (Facebook), Netflix und Tesla, die 50 bis 70 Prozent an Wert verloren.

Das Ungewöhnliche an dieser Krise: Auch Anleihen litten stark unter den steigenden Zinsen. Die Zehnjährige US-Staatsanleiherendite stieg von etwa 1,5 Prozent Anfang 2022 auf über 4 Prozent im Oktober – der größte Zinsanstieg seit 40 Jahren. Dies führte zu zweistelligen Kursverlusten bei vielen Anleihefonds. Folglich verzeichnete ein klassisch diversifiziertes 60/40-Portfolio (60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihen) eine der schlechtesten Performances seit Jahrzehnten.

Ende 2022 entspannte sich die Lage etwas, als die Inflation ihren Höhepunkt zu überschreiten schien und die Angst vor einer tiefen Rezession nachließ. Die Märkte begannen eine Erholung, und insbesondere Energiewerte, Banken und Versicherungen, die von höheren Zinsen profitieren konnten, entwickelten sich positiv.

Der aktuelle „Reziproke Zoll-Crash“ 2025: Trumps Handelspolitik erschüttert die Märkte

Donald Trump verhängte unter anderem Strafzölle für deutsche Autobauer © Imago Images / Sven Simon

Mit Donald Trumps radikaler Zollpolitik im April 2025 erleben wir derzeit einen neuen Typ Börsencrash, der direkt durch politische Entscheidungen ausgelöst wurde.

Die Sorge der Investoren: Höhere Zölle verteuern Importgüter, was die Inflation anheizt, während gleichzeitig der internationale Handel beeinträchtigt wird, was das Wirtschaftswachstum bremst. Besonders betroffen sind exportorientierte Volkswirtschaften und Unternehmen mit globalen Lieferketten.

Die wirtschaftlichen Aussichten für 2025 waren bereits vor dem Zoll-Schock verhalten. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) prognostizierte ein Wachstum von lediglich 0,1 Prozent für 2025, die Landesbank Baden-Württemberg rechnete sogar mit einem BIP-Rückgang um 0,2 Prozent. Die höheren US-Zölle drohen nun, die bereits andauernde Krise der deutschen Industrie weiter zu verschärfen.

Es bleibt abzuwarten, ob der aktuelle Zoll-Crash von 2025 eher einem temporären Schock wie dem Black Monday 1987 oder einem längeren Abschwung wie nach der Finanzkrise 2008 ähneln wird. Die Geschichte der Finanzmärkte bietet beunruhigende Parallelen: Der Smoot-Hawley Tariff Act von 1930 trug erheblich zur Vertiefung der Weltwirtschaftskrise bei, indem er eine globale Welle protektionistischer Maßnahmen auslöste.

Aktuell zeigen sich erste Anzeichen einer ähnlichen Dynamik. Die EU hat bereits Gegenmaßnahmen angekündigt, China erhob bereits Gegenzölle, und internationale Organisationen wie die WTO und der IWF warnen vor einem globalen Abwärtstrend im Welthandel. Ähnlich wie bei früheren Krisen werden die Reaktionen der Zentralbanken entscheidend sein, allerdings stehen sie vor einem Dilemma: Einerseits erhöhen Zölle den Inflationsdruck, andererseits bremsen sie das Wirtschaftswachstum.

Die Märkte werden genau beobachten, ob es zu Verhandlungslösungen kommt oder ob sich die Spirale von Zöllen und Gegenzöllen weiter dreht – mit potenziell gravierenden Folgen für die bereits fragile Weltwirtschaft.

Crashs im Vergleich: Muster und Lehren

Die vergleichende Betrachtung der großen Börsencrashs der vergangenen 100 Jahre offenbart sowohl wiederkehrende Muster als auch signifikante Unterschiede in Ursachen, Verlauf und Auswirkungen.

Ursachen von Crashs: Drei Hauptkategorien

Historisch lassen sich Börsencrashs in drei Hauptkategorien einteilen:

1. Spekulationsblasen, die nach Jahren übermäßiger Bewertungssteigerungen platzen:

Der Crash von 1929 folgte auf die Aktienspekulation der Roaring Twenties

Der Dotcom-Crash 2000 beendete die Internet-Euphorie

Die Finanzkrise 2008 resultierte aus dem Platzen der US-Immobilienblase

2. Externe Schocks, die unvorhergesehen die Wirtschaft treffen:

Die Ölkrise 1973 wurde durch geopolitische Spannungen ausgelöst

Der Corona-Crash 2020 kam durch die plötzliche globale Pandemie

3. Politische bzw. Währungspolitische Krisen:

Black Monday 1987 wurde teilweise durch Dollar-Sorgen und Handelspolitik beeinflusst

Die Inflationskrise 2022 folgte auf einen abrupten geldpolitischen Kurswechsel

Der aktuelle Zoll-Crash 2025 ist direkt politisch induziert

Crashtyp Beispiele Typische Eigenschaften Spekulationsblasencrash 1929, 2000, 2008 Langsame Bildung, oft Jahre dauernder Abschwung, hohe Gesamtverluste (50 bis 80 Prozent), langsame Erholung (5 bis 25 Jahre) Externer Schock 1973, 2020 Plötzlicher Einbruch, durch nicht-finanzielle Faktoren ausgelöst, mittlere Tiefe (30 bis 50 Prozent), mittlere bis schnelle Erholung (je nach Reaktion) Politische/Währungskrise 1987, 2022, 2025 Oft schneller, tiefer Einbruch, aber potenziell schnellere Erholung bei Politikänderung

Crashdauer und Erholungsmuster

Besonders auffällig sind die dramatisch unterschiedlichen Zeitspannen, die verschiedene Märkte für ihre vollständige Erholung benötigten:

Ultraschnelle Erholung : Der Corona-Crash 2020 dauerte nur etwa fünf Monate bis zur vollständigen Erholung des S&P 500 – ein historischer Rekord

: Der Corona-Crash 2020 dauerte nur etwa fünf Monate bis zur vollständigen Erholung des S&P 500 – ein historischer Rekord Schnelle Erholung : Black Monday 1987 (etwa 2 Jahre) und die Inflationskrise 2022 (etwa 1 Jahr)

: Black Monday 1987 (etwa 2 Jahre) und die Inflationskrise 2022 (etwa 1 Jahr) Moderate Erholung : Finanzkrise 2008 (5 bis 6 Jahre) und Ölkrise 1973/74 (etwa 7 Jahre)

: Finanzkrise 2008 (5 bis 6 Jahre) und Ölkrise 1973/74 (etwa 7 Jahre) Extrem langsame Erholung: Crash 1929 (25 Jahre) und Nasdaq nach Dotcom-Crash (15 Jahre)

Die Faktoren, die die Erholungsgeschwindigkeit beeinflussen, sind vielfältig:

Art und Tiefe der wirtschaftlichen Schäden: Krisen, die strukturelle wirtschaftliche Schäden verursachen (wie 1929, 2008), brauchen länger zur Erholung als reine Marktschocks (1987, 2020) Effektivität der politischen Reaktion: Der Kontrast zwischen der zögerlichen Reaktion 1929 bis 1932 und dem entschlossenen Eingreifen 2008 und besonders 2020 zeigt, wie wichtig schnelles und umfassendes Handeln der Behörden ist Fundamentales Wirtschaftsumfeld: Die schnelle Erholung nach 1987 wurde durch die grundlegend gesunde Wirtschaft unterstützt, während die späten 1920er und frühen 1930er Jahre bereits strukturelle Schwächen aufwiesen Sektorale Betroffenheit: Breite, systemische Krisen (1929, 2008) haben tiefere und längere Auswirkungen als sektoral konzentrierte (wie der Dotcom-Crash, der primär Technologieaktien traf)

Die Rolle der Zentralbanken

Die Evolution der Zentralbankpolitik zeigt sich deutlich im Verlauf der verschiedenen Krisen:

1929-1932 : Die Federal Reserve verschärfte die Krise durch eine restriktive Geldpolitik und fehlende Liquiditätsbereitstellung

: Die Federal Reserve verschärfte die Krise durch eine restriktive Geldpolitik und fehlende Liquiditätsbereitstellung 1987 : Erste schnelle Intervention mit dem Versprechen unbegrenzter Liquidität durch die Fed unter Greenspan

: Erste schnelle Intervention mit dem Versprechen unbegrenzter Liquidität durch die Fed unter Greenspan 2001 : Aggressive Zinssenkungen nach dem Dotcom-Crash und 9/11

: Aggressive Zinssenkungen nach dem Dotcom-Crash und 9/11 2008-2009 : Umfassende Maßnahmenpakete mit Zinssenkungen, Quantitative Easing und neuartigen Kreditfazilitäten

: Umfassende Maßnahmenpakete mit Zinssenkungen, Quantitative Easing und neuartigen Kreditfazilitäten 2020: Nahezu sofortige, koordinierte globale Reaktion mit beispiellosen Liquiditätsinjektionen

Diese Evolution spiegelt das wachsende Verständnis für die entscheidende Rolle der Zentralbanken bei der Stabilisierung von Finanzmärkten und der Verhinderung tieferer wirtschaftlicher Schäden wider. Die wichtigste Lehre der Vergangenheit scheint zu sein: Je schneller und entschlossener die Zentralbanken handeln, desto milder und kürzer fallen die Krisen aus.

Aktuelle Parallelen und Lehren für die Zukunft

Der Zoll-Crash von 2025 weist beunruhigende Parallelen zum Smoot-Hawley-Debakel von 1930 auf. Eine Eskalation der Handelsspannungen könnte ähnlich negative Auswirkungen auf die globale Wirtschaft haben. Allerdings ist das heutige Finanzsystem in vielerlei Hinsicht robuster:

Banken verfügen über deutlich höhere Kapitalpolster

Zentralbanken haben umfangreiche Erfahrung mit Krisenmanagement

Internationale Koordinationsmechanismen sind besser etabliert

„Circuit Breaker“ und andere Marktstabilisatoren können extreme Ausschläge dämpfen

Für Investoren bleiben einige zeitlose Lektionen:

Märkte erholen sich immer – die Frage ist nur, wie lange es dauert. Wer in den genannten Crashs jeweils am Tiefpunkt ausgestiegen wäre, hätte die anschließenden Erholungen verpasst. Übermäßige Verschuldung verstärkt Crashs dramatisch – sei es bei Privatanlegern (1929 durch Margin-Käufe), Hausbesitzern (2008) oder Unternehmen. Diversifikation und antizyklisches Investieren haben sich historisch als erfolgreiche Strategien erwiesen. In jedem Crash gab es Sektoren, die weniger betroffen waren oder sich schneller erholten. Die Reaktionsgeschwindigkeit der politischen Entscheidungsträger ist entscheidend für die Schwere und Dauer einer Krise – von der desaströsen Passivität in den 1930er Jahren bis zur blitzschnellen Reaktion 2020.

Die Chronik der Börsencrashs zeigt vor allem: Der nächste Crash kommt bestimmt – aber wahrscheinlich anders als alle vorherigen. Die beste Vorbereitung besteht in einem diversifizierten Portfolio, einer langfristigen Perspektive und dem Bewusstsein, dass nach jedem Sturz ein neuer Aufstieg folgt.

Fazit: Der ewige Zyklus von Boom und Bust

Die Geschichte der Börsencrashs reflektiert letzten Endes menschliches Verhalten – Phasen übermäßiger Euphorie wechseln sich mit Perioden extremer Angst ab. Die legendäre Investorenweisheit von Warren Buffett fasst es prägnant zusammen: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und sei gierig, wenn andere ängstlich sind.“

Diese psychologischen Zyklen werden durch wirtschaftliche Faktoren und externe Ereignisse modifiziert, aber nie vollständig eliminiert. Moderne Finanzmarktregulierung, automatische Handelsunterbrechungen und verbesserte makroprudenzielle Aufsicht haben die Finanzmärkte robuster gemacht, aber nicht immun gegen Krisen.

Als Anleger lohnt es sich daher, die Geschichte der großen Börsencrashs zu studieren – nicht primär, um den nächsten Crash vorherzusagen, sondern um besser vorbereitet zu sein, wenn er eintritt. Denn wenn die Finanzgeschichte eine Lektion eindeutig lehrt, dann diese: Nach jedem Crash folgen neue Höchststände.