Nachhaltigkeit beeinflusst als echter Megatrend unser gesamtes Gesellschafts- und Wirtschaftsleben. Daraus lassen sich konkrete Industrietrends ableiten.

Die hohe Sensibilität, mit der nachhaltige Zusammenhänge in der Öffentlichkeit betrachtet und diskutiert werden, zeigt sich exemplarisch an der Schiffsreise der Umweltaktivistin Greta Thunberg zum UNO-Klimagipfel 2019, der am 23. September diesen Jahres in New York stattfand. Tage- und wochenlang wurde darüber gestritten, ob diese Atlantiküberquerung wirklich so klimaneutral sei, wie ursprünglich angenommen, welche Alternativen es gegeben hätte und warum die Schwedin denn überhaupt dort hätte reden müssen.

Dass es sich hier nur um eine einzige Schiffsfahrt handelte und es eigentlich ganz andere Herausforderungen gäbe, die ähnlich breit debattiert werden sollten, wurde zwar immer wieder von Greta Thunberg betont, geriet aber komplett in den Hintergrund.

Unzweifelhaft steht aber fest, dass ohne eine nachhaltige Strategie unsere Wirtschaft aufgrund der absehbar endlichen Ressourcen über kurz oder lang kollabieren wird. Hier gilt es also innovative Wege zu finden, um vom Raubbau endlich zur schonenden Kreislaufwirtschaft zu kommen – idealerweise ohne zu drastische Wohlstands-Einschränkungen, Schwarzmalerei und Alarmismus. Zukunftsangst speist sich aus dem Ungewissen und aus verfälschenden Verallgemeinerungen, Hoffnung entsteht immer aus dem Konkreten und Praktischen – in diesem Sinne darf ich vielversprechende Trends aus den unterschiedlichsten Branchen präsentieren.

Fleischersatz über kurz oder lang alternativlos

Beyond Meat nennt sich der absolute Börsenliebling der alternativen Lebensmittelindustrie – dieser Begriff klingt bereits wesentlich griffiger und zukunftsorientierter als das nüchterne deutsche Wort Fleischersatz. Zuspruch erhalten Nahrungsmittel, die nur auf Fleischzusatz, aber nicht auf Fleischgeschmack verzichten wollen, aus zwei Lagern: Sowohl Vegetarier und Veganer, die aus ethischen Gründen keine tierischen Produkte verspeisen als auch Wirtschaftspragmatiker, die schlicht und ergreifend keine andere Möglichkeit sehen, die rasant anwachsende Weltbevölkerung in Zukunft überhaupt noch zu ernähren.

Zudem gilt die Rindfleischzucht als globaler Klimakiller Nummer eins mit jährlich 4,7 Gigatonnen Ausstoß an Treibhausgasen. Landwirtschaftsexperten von A.T. Kearney schätzen, dass 2040 nur noch 40 Prozent der Fleischprodukte überhaupt noch von Tieren stammen. Barclays Research sieht sogar binnen der nächsten 10 Jahre einen Marktzuwachs in diesem Bereich auf circa 140 Milliarden Dollar.

Nachwachsendes Plastik, Kunststoffkescher und Alternativen

Plastik beziehungsweise Kunststoff – genauer Technopolymere – galt lange Jahre als das spottbillige Universalmaterial für alle möglichen Produkte. Mittlerweile wachsen auf den Ozeanen riesige schwimmende Inseln aus Plastiktüten, Getränkeflaschen und anderem Kunststoffmüll, die auch ihren Weg in Fischmägen – und schlussendlich auf unsere Teller finden. Dieser Entwicklung lässt sich nur konzertiert entgegenwirken: durch Plastik-Vermeidung und Nutzung alternativer, nachwachsender Materialien – und der aufwendigen Säuberung unserer Umwelt.