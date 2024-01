Die USA haben im vergangenen Jahr die meisten Experten überrascht – und zwar positiv. Das gilt sowohl für die Wall Street als auch für die Konjunktur. Von einer befürchteten Rezession konnte nicht die Rede sein, vielmehr wuchs die größte Volkswirtschaft robust.

Und es sieht alles danach aus, als könnten die Vereinigten Staaten diesen Coup 2024 wiederholen und ein Abrutschen in eine Schrumpfung klar vermeiden. Entgegen der herrschenden Konsensmeinung könnte sich das Wachstum der US-Wirtschaft durchaus im Bereich von zwei Prozent verfestigen.

Die Erwartung einer sanften Landung der amerikanischen Volkswirtschaft basiert maßgeblich darauf, dass die Geld- und Fiskalpolitik 2024 die US-Konjunktur nicht mehr belasten. Nach dem rasanten Zinserhöhungszyklus der amerikanischen Notenbank Fed und der zuletzt erfolgten Zinspause erwarten die Marktteilnehmer in diesem Jahr drei bis fünf Zinssenkungen der Notenbanker.

Vor allem der private Konsum erweist sich wieder einmal als Motor des amerikanischen Wirtschaftswachstums. Joe Sixpack, das Pendant zum deutschen Max Mustermann, profitiert, vereinfacht ausgedrückt davon, dass er netto mehr Geld in der Tasche hat. Die Einkommen sind gestiegen, während sich die Inflationsrate zuletzt deutlich zurückgebildet hat. Unterm Strich hat dies für gestiegene Reallöhne gesorgt, was bei den amerikanischen Verbrauchern für gute Stimmung sorgt.

Chinas gute Jahre sind vorbei

Deutlich trüber sieht es für die zweitgrößte Volkwirtschaft der Welt aus. Die Volksrepublik befindet sich mitten in einem strukturellen Wachstumsrückgang. Vor allem der aufgeblähte und völlig überschuldete Immobiliensektor erweist sich als Wachstumsbremse. Das erinnert ein wenig an die Immobilienkrise ab 1989 in Japan. Dazu kommt, dass die Nachholeffekte nach dem Ende der Corona-Lockdowns in China weitgehend aufgebraucht sein dürften. Diese hatten im vergangenen Jahr noch rund zwei Prozentpunkte zum chinesischen Wirtschaftswachstum beigetragen.

In diesem Punkt gleicht Japan China. Hier ist ein Rückgang des Wirtschaftswachstums von rund zwei auf 1,5 Prozent zu erwarten, was für japanische Verhältnisse allerdings immer noch ganz ansehnlich ist. Die Binnenkonjunktur profitiert von steigenden Löhnen sowie gesunkenen Steuern und dem Export kommt die Erholung der Weltwirtschaft zugute. Zudem wertet der japanische Yen seit rund drei Jahren immer weiter ab, was die japanische Wettbewerbsfähigkeit im Ausland unterstützt.

Der kranke Mann Europas erholt sich – zumindest etwas

Deutschland gehörte 2023 zu den wenigen westlichen Industrieländern, die in eine Rezession abgerutscht sind. In diesem Jahr dürfte die größte Volkswirtschaft Europas zwar wieder wachsen, aber mit einem erwarteten Plus von gerade einmal 0,6 Prozent die rote Laterne behalten. Mit ein Grund dafür dürften die Haushaltskürzungen der Ampel nach dem Urteil des Verfassungsgerichts sein.

Zwar sollte innerhalb des Euroraums das Wirtschaftswachstum in Spanien, Italien und Frankreich erneut höher als in Deutschland ausfallen, doch insgesamt dürfte Europa hinter den USA zurückbleiben. Im neuen Jahr ist hier nicht einmal mit einem halb so hohen Wachstum wie in den Vereinigten Staaten zu rechnen.

Trotz des schwächeren Wirtschaftswachstums scheinen in diesem Jahr Aktien aus Europa über die besseren Aussichten verfügen. Das wesentliche Argument hierfür liefern die deutlich günstigeren Bewertungen. Vor allem die amerikanischen Techwerte wie die sogenannten „Glorreichen 7“ sind so hoch bewertet wie noch nie. Insgesamt kommen amerikanische Aktien dadurch auf eine sechs Prozentpunkte höhere KGV-Bewertung als europäische Dividendentitel. Zwar sind die US-Börsen fast immer teurer als die europäischen Handelsplätze – aber das Ausmaß ist ungewöhnlich.

Blenden Anleger die Highflyer des Jahres 2023 aus, so zeigt es sich, dass es aber auch in den USA noch immer Schnäppchen gibt. Das verwundert kaum: Denn ohne die großen amerikanischen Techgiganten haben sich die US-Aktienbörsen 2023 insgesamt nur seitwärts entwickelt.

Auch günstiger als Japan

Europäische Aktien sind insgesamt aber nicht nur im Vergleich zu amerikanischen Titeln historisch tief bewertet, sondern auch deutlich preisgünstiger als japanische Werte. Nur die Märkte in den Emerging Markets kommen auf noch günstigere Bewertungen.

In Japan war bei den Unternehmen zuletzt eine zunehmende Reformbereitschaft und eine Fokussierung auf die Gewinnerzielung zu beobachten. Vor diesem Hintergrund könnten Anleger beide Regionen auf der Aktienseite übergewichten, während sie die USA aufgrund der (zu) hohen Bewertungen weniger stark im Portfolio berücksichtigt sollten.

Über den Autor:

Reinhard Pfingsten arbeitet seit September 2023 als Investmentchef (Chief Investment Officer) bei der Apotheker- und Ärztebank (Apobank). Diese Funktion übte der studierte Mathematiker bereits zuvor bei der Bethmann Bank und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers aus.