Geflopptes Flip-Flop-Debüt Börsengang von Birkenstock: Aktie fällt um knapp 13 Prozent

Die Börsenpremiere der beliebten Korksandalen Birkenstock wurde in New York mit Spannung erwartet – endete jedoch in einem Flop. Die Aktie fiel am Eröffnungstag um fast 13 Prozent unter dem Ausgabepreis. In der Regel versuchen Unternehmen, einen Kurs zu finden, der bei Handelsbeginn ein ansehnliches Plus aufweist, was Birkenstock jedoch nicht gelang.

Schon der erste Kurs lag am Mittwoch mit 41 Dollar um mehr als 10 Prozent unter dem Ausgabepreis von 46 Dollar. Der Sinkflug setzte sich den Tag über fort: Der Schlusskurs wurde mit 40,20 US-Dollar (37,86 Euro) angegeben, 12,6 Prozent unter dem Emissionspreis. Auch im nachbörslichen Handel sank der Kurs noch weiter auf 39,66 Dollar.

War die Bewertung zu hoch?

Ökonomen rätseln, ob Birkenstock möglicherweise den Ausgabepreis überschätzt habe. Birkenstock hatte den Preis für den Börsengang auf 46 Dollar festgesetzt, was in der Mitte der zuvor festgelegten Spanne von 44 bis 49 Dollar lag.

„Ausgehend von der jüngsten Umsatzmeldung des Unternehmens liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis der Aktie bei über 6, was am oberen Ende vergleichbarer Konsumgüterunternehmen an der Wall Street ist“, kommentierte Kyle Rodda, Marktanalyst bei der Trading-Plattform Capital.com das Börsendebüt im vorne herein. Dabei fürchtete Rodda, dass in einem Umfeld höherer Zinssätze dieser Wert nur schwer zu halten sei. Und damit war der Analyst nicht allein: Generell sei das Klima für Börsengänge im Modebereich wegen der derzeitigen Konjunktursorgen und knapperer Verbraucher-Budgets nicht ideal, urteilen Finanzexperten und scheinen im ersten Moment recht zu behalten.

Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres, das Ende März endete, hat Birkenstock den Umsatz um 18,7 Prozent auf circa 644,2 Millionen Euro gesteigert. Der Nettogewinn lag bei 40,2 Millionen Euro, im Vergleich zu 73,5 Millionen Euro im Vorjahr. Der Rückgang war hauptsächlich auf ungünstige Wechselkurse zurückzuführen.

„Bei den jüngsten Börsengängen sind die Aktien am Tag der Börsennotierung in die Höhe geschnellt, auch wenn sich die Bewegungen als kurzlebig erwiesen haben“, so Rodda weiter. Bleibt abzuwarten, ob Birkenstock nun möglicherweise das Pferd von hinten aufzäumt.

Der Hauptaktionär von LVMH, Bernard Arnault, einer der reichsten Männer der Welt, stieg direkt ein, nachdem er bereits an Birkenstocks Haupteigner L Catterton beteiligt war. Laut Börsenprospekt verpflichtete er sich allein zum Kauf von Aktien im Wert von 325 Millionen Dollar. Der norwegische Staatsfonds und der amerikanische Fonds Durable Capital wollten Aktien für 300 Millionen Dollar zeichnen.