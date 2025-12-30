Börsen ohne Nachtruhe: Nasdaq und NYSE beantragen 23-Stunden-Handel. Frankfurt könnte nachziehen – die Technik steht schon bereit. Doch lohnt es sich?

Traden rund um die Uhr Ausweitung des Börsenhandels: Wenn die Nacht zum Tag wird

Nachts noch schnell ein paar Aktien kaufen: Das wird perspektivisch möglich sein

Seit Jahrhunderten folgen Börsen dem Rhythmus der Sonne. Doch während in Frankfurt noch Stille herrscht, jagt in Tokio bereits der Nikkei neue Höchststände. Während New Yorker Trader Feierabend machen, erwacht Sydney zum Handelstag. Diese Fragmentierung der globalen Finanzmärkte könnte bald Geschichte sein – die großen Handelsplätze rüsten sich für den 24-Stunden-Handel.

Was bei Kryptowährungen längst Standard ist, könnte im kommenden Jahr nun auch für Aktien, ETFs und andere klassische Wertpapiere Realität werden: der ununterbrochene Handel rund um die Uhr. Die treibende Kraft hinter dieser Entwicklung sind nicht etwa institutionelle Investoren, sondern eine neue Generation von Privatanlegern, die ihre Anlageentscheidungen nach Börsenschluss über Smartphone-Apps treffen wollen.

USA preschen vor

An der Wall Street nimmt die Entwicklung konkrete Formen an. Die Nasdaq hat im Dezember 2025 bei der US-Börsenaufsicht SEC einen Antrag auf Ausweitung der Handelszeiten auf 23 Stunden an Werktagen gestellt. Die New York Stock Exchange ging noch einen Schritt weiter und erhielt bereits die Genehmigung für einen 22-Stunden-Handel. Damit steuern die USA im Laufe des Jahres 2026 erstmals auf einen nahezu ununterbrochenen Börsenbetrieb an Werktagen zu.

Die Motivation ist klar: Investoren aus Europa und Asien wollen schneller auf Unternehmensnachrichten, geopolitische Ereignisse oder Konjunkturdaten reagieren können – auch außerhalb der üblichen US-Handelszeiten von 9.30 bis 16.00 Uhr Ortszeit. Online-Broker sehen darin einen logischen Schritt zur Öffnung der US-Kapitalmärkte.

London prüft, Frankfurt wartet ab

Die Bewegung erfasst zunehmend auch Europa. Bereits im Sommer berichteten wir über die Pläne der London Stock Exchange Group zur Einführung eines 24-Stunden-Handels. Das Unternehmen analysiert systematisch verschiedene Aspekte: von der notwendigen Technologie über regulatorische Fragen bis hin zu Auswirkungen auf Doppelnotierungen und die Marktliquidität. Derzeit öffnet die Londoner Börse ihre Pforten von 8.00 bis 16.30 Uhr.

Die Deutsche Börse in Frankfurt verfolgt die Entwicklung mit Interesse, bleibt aber zurückhaltend. An der Börse Frankfurt werden Wertpapiere bereits von 8.00 bis 22.00 Uhr gehandelt – deutlich länger als in London. Eine Sprecherin des Unternehmens erklärte auf Anfrage, man sei technisch in der Lage, einen 24-Stunden-Handel anzubieten und richte sich nach dem Bedarf der Handelsteilnehmer. Aktuell bestehe dieser Bedarf allerdings noch nicht.

Tatsächlich ist die Deutsche Börse in Teilbereichen bereits weiter. Bei der Derivatebörse Eurex läuft ein 21/5-Handelsangebot – 21 Stunden an fünf Handelstagen. Für Devisen über die Plattform 360T und Kryptoassets über Crypto Finance bietet das Unternehmen sogar schon heute einen vollständigen 24-Stunden-Handel an.

Geografischer Vorteil Frankfurt

Aus geografischer Sicht ist Frankfurt gut positioniert. Die deutsche Zeitzone liegt ideal zwischen Asien und den USA. „Als führende europäische Kapitalmarktinfrastruktur sind wir sehr gut positioniert, sowohl die asiatischen als auch die US-amerikanischen Handelszeiten abzudecken“, betont eine Sprecherin der Deutschen Börse. Dies könnte Frankfurt im internationalen Wettbewerb der Handelsplätze einen strukturellen Vorteil verschaffen.

Der Schritt zum durchgängigen Handel ist jedoch komplex. Eine Schlüsselrolle spielt die zentrale Abwicklungsstelle DTCC, die den Handel und die Abrechnung an den US-Börsen organisiert. Sie plant, bis Ende 2026 eine Abwicklung rund um die Uhr zu ermöglichen. In einer gemeinsamen Studie mit Ernst & Young geht die DTCC davon aus, dass bis 2028 zwischen einem und zehn Prozent des gesamten US-Aktienvolumens während der verlängerten Handelszeiten umgesetzt werden könnten.

Die technische Machbarkeit ist nur eine Seite der Medaille. Viele Großbanken zeigen sich skeptisch. Institute wie J.P. Morgan, Bank of America und Morgan Stanley warnen vor Milliarden-Investitionen für Technik, Personal und Risikosteuerung, denen keine garantierten Mehreinnahmen gegenüberstünden.

Banken müssten ihre Systeme anpassen und Teams für die Nacht aufstellen, ohne zu wissen, wie schnell sich dies rechnet. Hinzu kommen Sorgen um die Handelsqualität. In den Nachtstunden droht eine geringe Liquidität, was zu größeren Spannen zwischen An- und Verkaufskursen und erhöhter Volatilität führen könnte. Dies könne zu höheren Handelskosten für Anleger führen.

Die Börsenaufsicht SEC hat als hinderlich empfundene Vorschriften gelockert und damit den Weg für erweiterte Handelszeiten geebnet. Befürworter argumentieren, dass die Märkte sich den veränderten Bedürfnissen der Anleger anpassen müssen. Während noch vor wenigen Jahren vor allem institutionelle Investoren den Ton angaben, wächst der Einfluss von Privatanlegern, die über digitale Plattformen handeln.