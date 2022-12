Gewinngewichteter MSCI ACWI US-Aktien hätten einen viel kleineren Anteil

Je größer der Börsenwert eines Unternehmens, desto höher wird es in Aktienindizes wie dem MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) gewichtet. Eine hohe Börsenbewertung geht aber nicht immer mit entsprechend hohen Firmengewinnen einher. Pascal Kielkopf von der Anlagegesellschaft HQ Trust untersucht, wie ein nach Gewinnen gewichteter Index aussehen würde – und bei welchen Aktien die Abweichungen besonders groß ausfallen.

Pascal Kielkopf von HQ Trust stellt in einer aktuellen Untersuchung dem nach Marktkapitalisierung gewichteten MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) einen gewinngewichteten Index gegenüber und vergleicht die unterschiedlichen Gewichtungen der größten Länder. Anschließend ermittelte der Analyst die Top-10-Namen, die die höchsten Gewinne erwirtschaften.

Seine Ergebnisse fasst Kielkopf so zusammen:

„In einem gewinngewichteten MSCI ACWI wäre der US-Anteil deutlich geringer. Britische und asiatische Aktien wären höher gewichtet. Bei einem Blick auf die Top-12-Länder, die zusammen knapp über 90 Prozent der Marktkapitalisierung ausmachen, wäre Indien neben den USA das einzige Land, das niedriger gewichtet wäre. Der Anteil Südkoreas würde sich hingegen fast verdoppeln. 161 der rund 2.900 im MSCI ACWI enthaltenen Aktien schreiben Verluste und wären bei Gewinngewichtung nicht enthalten. Dazu zählen beispielsweise Boeing, Uber und die Softbank.“

Mit Blick auf die größten Einzelwerte sagt Kielkopf:

„In den Top 3 gäbe es in einem gewinngewichteten MSCI ACWI keine Änderung bei der Reihenfolge. Apple läge vor Microsoft und Alphabet – allerdings jeweils mit einem niedrigeren Anteil am Index. Amazon und Tesla, die nach Marktkapitalisierung Platz 4 und 7 belegen, wären hingegen mit Platz 39 und 94 weit abgeschlagen. Durch die in diesem Jahr stark gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise konnten Exxon Mobil, Chevron und BHP Billiton ihre Gewinne stark steigern und weit voranrücken. Am auffälligsten sind sicherlich die Abweichungen bei den zwei chinesischen Großbanken, die für internationale Anleger durch die regulatorischen Zugangsbeschränkungen aber an Attraktivität verlieren.“