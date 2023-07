Frauen & Geld Podcast | Folge 14 Börsennachrichten endlich verstehen? So vermitteln Finanzjournalist:innen ihr Wissen

Anissa: Erzähl doch mal, wie bist du in diesem Job gelandet? Wie ist es passiert, dass du jetzt live im Fernsehen vom Börsenparkett in Frankfurt berichtest?

Anne-Catherine: Ich fange vielleicht ganz vorne an. Ich wusste schon immer, dass Journalismus meine Leidenschaft ist, dass ich Journalistin werden möchte. Als Kind spielte ich schon gerne Moderatorin in meiner Fantasiewelt, hatte viele Plastik-Mikrofone und hörte viel Radio. Das alte Radio meiner Eltern faszinierte mich besonders. Zudem filmten uns meine Eltern oft mit einer alten Kamera, die ich manchmal auslieh, um meine imaginäre Volksmusik-Sendung zu moderieren. Ich hatte also schon früh eine Affinität dazu.

Aber das, was ich als Kind gemacht habe, hatte gar nichts mit Börse zu tun – im Gegenteil. Bis zu meinem Abitur hatte ich den Traum, für eine Zeitschrift über Inneneinrichtung, Design und Mode zu berichten. Das Thema hat mich immer interessiert und tut es auch heute noch. Während meines Studiums in Sprache und Kommunikation mit BWL als Nebenfach sah ich dann eine Stellenanzeige bei der ARD-Börsenredaktion. Ich dachte mir: ARD, das passt schon mal – Journalismus, in die Richtung will ich. Allerdings war die Börse nicht mein Fachgebiet und ich hatte keine Ahnung davon. Dennoch beschloss ich, es einfach zu versuchen und bewarb mich. Ich bereitete mich wie eine Wilde auf das Vorstellungsgespräch vor. Als ich dann den Börsensaal betrat und die Gesichter sah, die ich sonst nur aus dem Fernsehen kannte, war ich total aufgeregt. Trotzdem wurde ich genommen und bin dann immer mehr in das Thema hineingerutscht. Ich lernte automatisch viel dazu und eignete mir auch selbst Wissen an. Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass sich die Puzzlestücke zusammensetzen. Ich erkannte, dass man Wirtschaft und Börse wirklich verstehen kann, dass man es lernen kann.

Anissa: Voll spannend, weil bei dir ja auch gar nicht das primäre Interesse an dem Thema vorne stand und du auch übers Handwerk gekommen bist. Du musstest quasi wie wir alle, die sich mit dem Thema Investieren auseinandersetzen, auch erst mal lernen, was eigentlich diese Fachsprache ist und wie in dieser Fachwelt kommuniziert wird, oder?

Anne-Catherine: Ja, total. Also am Anfang war ich oft auch hilflos. Um ehrlich zu sein, ich habe ganz viele Zeitungen gelesen, ganz old school. Ich habe mir den Wirtschaftsteil in der Zeitung angeeignet und immer mehr recherchiert. Ich wollte es wirklich lernen. Wenn man bereits Interesse und Neugierde hat, ist man auch fähig, Neues zu lernen.