Frauen & Geld Podcast | Folge 14 Börsennachrichten endlich verstehen? So vermitteln Finanzjournalist:innen ihr Wissen

Anissa: Und was begeistert dich so sehr an dem Job? Was reizt dich an den Themen? Was macht das aus?

Anne-Catherine: Es gibt viele Dinge, die mich faszinieren. Zum einen ist es die Abwechslung in diesem Job. Man ist permanent mit vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt, spricht mit ihnen, taucht in verschiedene Welten und Perspektiven ein. Dann versucht man, diese verschiedenen Meinungen und Zusammenhänge so zu erklären und herunterzubrechen, dass andere sie verstehen und davon profitieren können. Gerade weil Wirtschafts- und Finanzthemen für uns so relevant sind. Vielen ist vielleicht nicht immer klar, wie sehr sie uns im Alltag betreffen, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Aber am Ende haben sie einen großen Einfluss auf unser Leben und unseren Wohlstand hier. Wenn in der Ukraine Krieg herrscht, wenn Russland als Energielieferant wegfällt, wenn es den deutschen großen Unternehmen schlechter geht und die Wirtschaft schwächelt – dann betrifft uns das hier alle.

Anissa: Wie schaffst du es, diese Zusammenhänge verständlich zu erklären? Ich finde es total beeindruckend, wie Moderator:innen es schaffen, einen Bogen zu schlagen, wenn sie über Börsen- und Wirtschaftsnachrichten berichten. Ich merke, wie die Entwicklungen in den USA tatsächlich konkrete Auswirkungen auf mich als Endverbraucherin oder Investorin haben. Das wäre mir von selbst nie klar geworden, da mir das Fachwissen und die Zusammenhänge fehlen. Wie gelingt es euch, diese Themen zugänglich zu machen?

Anne-Catherine: Es hilft mir sehr, mir vorzustellen, dass meine Oma, meine Schwester und meine Mutter zuschauen und ich mir überlege, wie ich es erklären muss, damit sie es verstehen. Ich denke, dass diese drei Frauen das durchschnittliche Know-how der Gesellschaft repräsentieren und daher sehr wichtig sind. Ich überlege immer, welche Fachbegriffe ich weglassen muss, damit sie mir folgen können und alles verstehen. Es fängt manchmal schon damit an: Muss ich den Begriff "Inflation" zum Beispiel erklären? Oder wenn ich über künstliche Intelligenz (KI) spreche, kann ich das voraussetzen? Oder muss ich es noch einmal einfach erklären? Indem ich mich in ihre Lage versetze, kann ich meine Berichterstattung besser gestalten.

Anissa: Das finde ich auch äußerst wichtig, denn nichts ist schlimmer als Journalismus, der von oben herab wirkt. Kannst du uns von einem typischen Tag erzählen? Wie sieht es aus, wenn du live vom Börsenparkett schaltest? Wie kommen die Themen zu dir an dem Tag? Wie läuft die Berichterstattung ab? Nimm uns mit in deinen Arbeitsalltag.

Anne-Catherine: Einen richtigen typischen Tag gibt es bei uns eigentlich nicht, da wir in vielen unterschiedlichen Diensten und Schichten arbeiten. Manchmal bin ich zum Beispiel für die Berichterstattung auf Social Media zuständig. Dort versuche ich komplexe Themen für eine ganz junge Zielgruppe zu erklären, also für Menschen im Alter von 15 bis Mitte 20. Das bedeutet, ich muss eine ganz andere Sprache wählen und die Themen noch einfacher erklären.

Dann gibt es auch Tage, an denen ich vor der Kamera stehe und für das Fernsehen arbeite. Am Morgen haben wir beispielsweise eine sehr lange Sendung von einer halben Stunde, in der wir mit vielen Finanzexperten sprechen, meistens sind es tatsächlich viele Männer. Außerdem haben wir Schalten zur Tagesschau, bei denen eine gewisse Anspannung und Hektik herrschen, da wir sehr aktuell auf die Themen reagieren müssen. Manchmal müssen wir auch noch kurzfristig neue Themen einbringen, die wir schnell lesen, recherchieren und verstehen müssen, um sie dann verständlich für die Zuschauer zu erklären. Insgesamt ist es bei uns immer turbulent, würde ich sagen.

Sich selbst informieren: Mit kleinen Häppchen starten

Anissa: Wie versucht ihr denn, Zuschauer:innen für diese Themen zu begeistern und zu motivieren, auch dran zu bleiben? Wenn man anfängt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dann hört man teilweise eine Minute zu und ist so erschlagen von den Infos oder der Nachrichtendichte. Du sagst gerade, ihr habt auch unterschiedliche Kanäle, das heißt man könnte zum Beispiel auch erst mal auf Instagram, TikTok oder so euch folgen. Erzähl mal ein bisschen.

Anne-Catherine: Genau, auf Social Media beliefern wir vor allem den Tagesschau-Kanal auf Instagram. Dort bringen wir regelmäßig unsere Börsen- und Finanzthemen ein. Gerade für Menschen, die nicht viel Börsen-Know-how haben, ist das ein guter Einstieg, um mit weniger Informationen vertraut zu werden und ein Gefühl für das Thema zu bekommen. Mittlerweile gibt es viele Social-Media-Kanäle, auch von den öffentlich-rechtlichen Sendern, die versuchen, komplexe Themen zugänglicher zu machen. Es gibt auch seriöse Finfluencer, aber man muss immer genau überlegen und unterscheiden, welche von ihnen Werbung machen und welche unabhängig in ihrer Berichterstattung sind. Es ist wichtig, denjenigen zu vertrauen, die wirklich helfen wollen, die Finanzthemen besser zu verstehen. Für junge Menschen ist das eine gute Möglichkeit, einzusteigen.

Anissa: Wie wählt ihr Themen aus und wie stellt ihr sicher, dass ihr keine Untergangsszenarien verbreitet? Gerade im Bereich des Investierens und der Börse taucht gefühlt einmal im Monat mindestens ein Experte oder eine Expertin auf, die prophezeit, dass alles schiefgeht und es mit unserer Wirtschaft zu Ende geht. Wie geht ihr damit um, um relevante Fakten zu vermitteln, ohne Verschwörungsmythen zu unterstützen?

Anne-Catherine: Wir finden Themen spannend, die mit den großen, bekannten Unternehmen zusammenhängen, die zum Beispiel im DAX gelistet sind. Wenn es überraschend positive oder negative Neuigkeiten zu diesen Unternehmen gibt, berichten wir natürlich darüber. Denn es gibt immer Aktionäre, die in diese Unternehmen investiert haben und ihnen vertrauen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, wenn es kritische Entwicklungen gibt. Zudem versuchen wir, Themen auszuwählen, die eine breite Masse ansprechen und interessieren. Ein aktuelles Beispiel wäre das Thema Inflation. Das betrifft viele Menschen und beeinflusst ihre Lebensrealität – jeder spürt es beim Einkaufen und hat eine Meinung dazu. Solche Themen wählen wir für unsere Berichterstattung aus.

Zwischen Vielfalt und Relevanz: So wird der richtige Fokus gelegt

Anissa: Wie kann ich als Zuhörerin oder Zuschauerin selektieren, was für mich wirklich relevant ist, besonders als Investorin oder zukünftige Investorin? Wie kann ich lernen, zu differenzieren und zu erkennen, was mich betrifft?

Anne-Catherine: Für jeden sind wahrscheinlich Informationen zur allgemeinen wirtschaftlichen Situation relevant. Dazu gehört beispielsweise das Marktumfeld, die wirtschaftliche Unsicherheit in Deutschland und weltweit, und wie sich diese Entwicklungen auf Unternehmen auswirken könnten. Wenn du bereits investiert bist, musst du genau selektieren, wie diese Einflüsse sich auf die Unternehmen und somit auch auf die Aktienkurse auswirken könnten. Mit der Zeit entwickelt man ein Gespür dafür, welche Informationen einen persönlich betreffen, da nicht alle Nachrichten für jeden relevant sind.

Anissa: Welche Themen, Aspekte und Begriffe sollte man sich aneignen, um Wirtschafts- und Finanznachrichten besser zu verstehen?

Anne-Catherine: Man sollte klar unterscheiden, ob es um Investitionen oder allgemeine Wirtschaftsnachrichten geht, die auch einen Einfluss auf einen selbst haben können. Bei Investitionen ist der Begriff "Rendite" entscheidend – vielleicht habt ihr diesen Begriff auch schon in dieser Podcast-Serie gehört. Rendite ist der Ertrag einer Geldanlage in einem bestimmten Zeitraum, und je höher die Rendite, desto besser. Bei ETFs und Fonds kann die jährliche Rendite bei fünf bis zehn Prozent liegen, ein guter Wert, den man anstreben kann, wenn man sich für eine Anlage entscheidet.

Anissa: Und wenn man über Rendite spricht, darf man auch das Risiko nicht vergessen. Wie macht ihr darauf aufmerksam, besonders als öffentlich-rechtlicher Sender, der keine Investment-Empfehlungen geben darf? Wie sensibilisiert ihr für das Thema Risiko?

Anne-Catherine: Das ist ein wichtiger Punkt. Obwohl wir keine Investment-Empfehlungen geben dürfen, finde ich persönlich, dass gerade in der aktuellen Situation, mit hoher Inflation und unsicherer Rente, Investieren immer noch besser und sicherer ist als Nichtstun. Aber natürlich ist es entscheidend, das richtige Investment zu finden. Dazu ist es wichtig, sich breit zu informieren und aufzustellen. Man sollte nicht nur in Unternehmen investieren, deren Produkte man mag, sondern sich mit der wirtschaftlichen Gesamtlage des Unternehmens auseinandersetzen. Investieren kann uns auch vor Altersarmut schützen.

Den Rest des Interviews mit Anne-Catherine Beck hört ihr [hier].