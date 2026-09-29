Partners-Group-Manager: So profitiert Infrastruktur vom KI-Boom
Herr Sidana, wenn Sie einem Anleger, der noch nie von börsennotierter Infrastruktur gehört hat, in zwei Sätzen erklären müssten, in was Sie investieren, was würden Sie sagen?
Prabal Sidana: Börsennotierte Infrastruktur umfasst öffentlich gehandelte Aktien von Unternehmen, die wesentliche physische Netzwerke und Einrichtungen wie Energieversorgung, Verkehrswege oder Telekommunikation bereitstellen und betreiben. Diese Anlageklasse verbindet die typischen Merkmale realer Vermögenswerte – wie stetige, größtenteils inflationsgeschützte Cashflows – mit der hohen Liquidität des öffentlichen Aktienmarktes.