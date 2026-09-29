Herr Sidana, wenn Sie einem Anleger, der noch nie von börsennotierter Infrastruktur gehört hat, in zwei Sätzen erklären müssten, in was Sie investieren, was würden Sie sagen? Prabal Sidana: Börsennotierte Infrastruktur umfasst öffentlich gehandelte Aktien von Unternehmen, die wesentliche physische Netzwerke und Einrichtungen wie Energieversorgung, Verkehrswege oder Telekommunikation bereitstellen und betreiben. Diese Anlageklasse verbindet die typischen Merkmale realer Vermögenswerte – wie stetige, größtenteils inflationsgeschützte Cashflows – mit der hohen Liquidität des öffentlichen Aktienmarktes.

Sie investieren in Flughäfen, aber nicht in Fluggesellschaften, und in Mobilfunkmasten, aber nicht in Telekommunikationsunternehmen. Warum diese Unterscheidung?



Sidana: Aus unserer Sicht macht es einen entscheidenden Unterschied, ob ein Unternehmen eine Kapazität bereitstellt oder lediglich eine bereits vorhandene Kapazität nutzt. Diejenigen, die sie bereitstellen, genießen in der Regel eine quasi-monopolistische Marktposition und eine ununterbrochene, relativ stabile Nachfrage. Darüber hinaus verfügen diese Unternehmen typischerweise über langfristige Verträge, die sie vor den Schwankungen des wirtschaftlichen Umfelds schützen. Flughafenbetreiber erheben beispielsweise inflationsbereinigte Gebühren. Fluggesellschaften hingegen sind wirtschaftlichen und geopolitischen Ereignissen viel stärker ausgesetzt. Dies wird derzeit besonders durch den schwankenden Ölpreis veranschaulicht, der Fluggesellschaften dazu zwingt, ihre Ticketpreise ständig anzupassen, und Druck auf die Passagierzahlen ausüben kann.



Ein weiteres anschauliches Beispiel sind sogenannte Midstream-Unternehmen, die Pipelines für den Transport von Rohöl und Erdgas betreiben. Sie schließen in der Regel langfristige Transportverträge – meist für gut 15 Jahre – mit Energieunternehmen ab. Dadurch haben kurzfristige Preisschwankungen ebenso wenig Einfluss auf ihre Einnahmen wie die Tatsache, dass vorübergehend vielleicht weniger Volumen durch die Pipelines fließt.



Ein weiterer Aspekt ist, dass die Markteintrittsbarrieren für neue Anbieter bei Flughäfen und Mobilfunkmasten sehr hoch sind.



Nutzer hingegen sind direktem Wettbewerb ausgesetzt und viel stärker von Konjunkturzyklen und Preisdruck abhängig. Das wollen wir in unserem Portfolio vermeiden.

Was macht ein Unternehmen für Sie zu einer Kerninfrastruktur, und was schließen Sie bewusst aus?



Sidana: Wir unterscheiden vier Sektoren: Verkehr, Versorgungsunternehmen, Kommunikation sowie soziale Infrastruktur wie Krankenhäuser und Schulen. Innerhalb dieser Sektoren suchen wir gezielt nach Unternehmen mit hohen Markteintrittsbarrieren in kapitalintensiven Branchen. Dies sichert die Ertragsqualität über Konjunkturzyklen hinweg. Genau aus diesem Grund hat sich die Kerninfrastruktur selbst in Krisenzeiten als äußerst widerstandsfähig erwiesen. Als die Aktienmärkte im Zuge der Covid-19-Krise einbrachen, sank das durchschnittliche Ebitda von Unternehmen der Kerninfrastruktur um lediglich 1 Prozent – während das Ebitda des S&P 500 um mehr als 15 Prozent einbrach.



Selbst während der Phase hoher Inflation im Jahr 2022 erwies sich die Kerninfrastruktur als besonders robust und blieb weitgehend stabil. Der Grund liegt auf der Hand: Die Kerninfrastruktur bietet Erträge, die weitgehend inflationsgeschützt sind, und schützt so das Portfolio auch in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld.



Unternehmen, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden aus unserem Anlageprozess ausgeschlossen. Dies gilt auch dann, wenn das Wachstum in Einzelfällen attraktiv erscheinen mag.

Der KI-Boom lässt den Strombedarf von Rechenzentren in die Höhe schnellen. Profitieren davon eher die Rechenzentren selbst oder die Unternehmen in ihrem Umfeld?



Sidana: Für uns sind die Rechenzentren selbst von besonderem Interesse, da ihr Wachstum nicht ausschließlich vom KI-Boom abhängt. Natürlich sorgt Künstliche Intelligenz für einen zusätzlichen Schub, aber die Nachfrage nach Rechenzentren würde auch ohne diesen Trend stark wachsen – allein aufgrund des kontinuierlich steigenden Datenvolumens und insbesondere des Video-Streamings.



KI wirkt hier also eher als zusätzlicher Beschleuniger denn als alleiniger Wachstumstreiber. Genau das macht das Segment für uns attraktiv: Das Wachstum wird durch mehrere Faktoren gestützt und hängt nicht von einem einzigen Technologietrend ab.

Können Sie dies anhand einer konkreten Aktie aus Ihrem Portfolio veranschaulichen?



Sidana: Ein Beispiel ist das US-amerikanische Unternehmen Equinix, das weltweit Rechenzentren errichtet und betreibt. Das Besondere an seinem Geschäftsmodell ist, dass es oft mehrere große Unternehmen in einem einzigen Rechenzentrum zusammenführt und so extrem schnelle und direkte Verbindungen ermöglicht.



Genau dieses Prinzip – die Bereitstellung von Kapazitäten, die für viele verschiedene Kunden gleichzeitig wertvoll sind – macht Equinix für uns zu einem überzeugenden Beispiel für Kerninfrastruktur.

Experten sagen, der eigentliche Engpass sei nicht mehr das Geld, sondern das Stromnetz. Ist der Ausbau des Stromnetzes für Sie eine interessantere Anlagechance als Rechenzentren?



Sidana: Im direkten Vergleich sind Netzbetreiber für uns das strukturell attraktivere Segment. Denn während die Entwicklung von Rechenzentren stärker von einzelnen Nachfragetreibern abhängt, profitieren Stromnetze unabhängig davon, welche Technologie letztendlich den zusätzlichen Strombedarf erzeugt.



Der entscheidende Punkt ist folgender: Wo mehr Strom erzeugt und verbraucht wird, muss auch mehr transportiert werden. Zu unseren konkreten Beteiligungen gehören Terna Rete Elettrica Nazionale, das den energiereichen Süden Italiens mit dem energiehungrigen Norden verbindet, sowie das belgische Unternehmen Elia, das auch in Deutschland stark vertreten ist und direkt am Ausbau der Strominfrastruktur für die Energiewende beteiligt ist.

“ Der entscheidende Punkt ist folgender: Wo mehr Strom erzeugt und verbraucht wird, muss auch mehr transportiert werden.

Wind- und Solarparks nützen wenig ohne Übertragungsleitungen und Speicherkapazitäten. Wie gehen Sie dieses Thema an, und wo genau verdienen diese Unternehmen ihr Geld?



Sidana: Der Schwerpunkt unseres Fonds liegt auf „Core Infrastructure“, weshalb wir den Fokus auf Investitionen in regulierte Übertragungs- und Verteilungsunternehmen legen. Diese machen fast ein Drittel unseres Portfolios aus.



Sie verdienen ihr Geld durch den Besitz von Betriebsvermögen, auf das sie eine regulierte Rendite erzielen. Die Menge an Strom, die durch diese Netze fließt, ist für die Höhe der erzielten Rendite weitgehend irrelevant. Deshalb beziehen wir sie in unser „Core Infrastructure“-Universum ein und haben einen großen Teil des Fonds in sie investiert.

Unternehmen verlagern ihre Fabriken aus geopolitischen Gründen näher an ihren Heimatmarkt. Wie spiegelt sich dieses Reshoring in Ihren Investitionen wider – Logistikzentren, Häfen, Schienenverkehr?



Sidana: Tatsächlich scheint Nearshoring angesichts geopolitischer Unsicherheiten ein dauerhaftes Thema zu sein. Wir haben darauf reagiert, indem wir unsere Allokation in die Verkehrsinfrastruktur erhöht haben, insbesondere im US-Schienenverkehr und in der US-Logistik.



Alle unsere Portfoliounternehmen in diesen Bereichen sind in ihren jeweiligen Regionen Quasi-Monopolisten. Solange die US-Wirtschaft stark bleibt, ist der Nearshoring-Trend für uns von Vorteil, da nur wenige Unternehmen über Transportanlagen auf dem gesamten nordamerikanischen Kontinent verfügen.



In Häfen investieren wir nicht, da dieses Universum recht klein ist und sich hauptsächlich auf Schwellenländer konzentriert.

Der „Inflation Reduction Act“ wurde unter der neuen US-Regierung weitgehend zurückgenommen. Inwieweit wirkt sich dies auf Ihre US-Positionen aus, und mussten Sie Umschichtungen vornehmen?



Sidana: Wir hatten nur vernachlässigbare Investitionen im Sektor der erneuerbaren Energien, die wir im vergangenen Jahr veräußert haben. Insgesamt hatte die Rücknahme nur begrenzte Auswirkungen auf die Zusammensetzung unseres Portfolios, da wir unsere US-Investitionen bei Einführung des „Inflation Reduction Act“ nicht aggressiv ausgebaut hatten.



Eine Verlängerung dieses Gesetzes wäre allerdings nach wie vor von Vorteil für einige unserer Portfoliounternehmen. Wir sind derzeit jedoch nicht bereit, unsere Portfoliozusammensetzung in Erwartung einer solchen Verlängerung zu ändern.

Der offensichtliche Nachteil ist die Volatilität an den Aktienmärkten. Wie erklären Sie einem Anleger, dass er dennoch in ein stabiles Segment der Realvermögenswerte investiert?



Sidana: In der Vergangenheit wiesen börsennotierte Infrastrukturunternehmen eine annualisierte Volatilität im niedrigen zweistelligen Bereich auf, also etwa 11 bis 14 Prozent, während die breiter gefassten Marktindizes um 300 bis 400 Basispunkte höher lagen. Was die Erträge betrifft, bietet die Kerninfrastruktur zudem weitgehend inflationsgeschützte Renditen, die oft direkt in staatlich regulierte Versorgungsleistungen oder langfristige Verträge und Konzessionen eingebettet sind.



Diese Kombination aus geringerer Volatilität und stabileren Gewinnen erhöht die Stabilität der Renditen eines Portfolios und stärkt gleichzeitig dessen Diversifizierung. Der Wert börsennotierter Infrastrukturaktien zeigt sich besonders deutlich in volatilen Marktphasen, da sie einen spürbar besseren Schutz vor Kursverlusten bieten können.

“ In Häfen investieren wir nicht, da dieses Universum recht klein ist und sich hauptsächlich auf Schwellenländer konzentriert.

Etwa 80 Prozent Ihres Fonds, des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure (ISIN: LU0263855479), sind in Nordamerika, Westeuropa und dem Vereinigten Königreich investiert. Wo sehen Sie derzeit die attraktivsten Bewertungen – und warum?



Sidana: Tatsächlich investieren wir etwa 90 Prozent unseres Vermögens in politisch stabile Länder, vor allem in den USA, aber auch mit einem hohen Anteil an europäischen Aktien. Insbesondere in Europa wurde in den letzten Jahren relativ wenig in Infrastruktur investiert, sodass ein entsprechend großer Nachholbedarf besteht. Wenn Deutschland und Europa ihre Investitionen nun deutlich ausweiten, eröffnet dies auch zusätzliche Chancen für Infrastrukturaktien.



Innerhalb des Segments ist die Kommunikationsinfrastruktur derzeit einer der attraktivsten Bereiche für uns. Die Nachfrage nach Daten steigt weiter, die KI-Infrastruktur wird ausgebaut und gleichzeitig sind höhere Geschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten gefragt – ein Trend, der weltweit zu beobachten ist und keineswegs auf einzelne Regionen beschränkt ist. Auch Energiesicherheit und -effizienz gewinnen an Bedeutung, ebenso wie die grüne Transformation der Verkehrsinfrastruktur.



Insgesamt bleibt die Bewertungslücke für die Anlageklasse selbst bemerkenswert: Mit einem EV/Ebitda-Multiple von 11 im Vergleich zu 15 bis 16 beim S&P 500 befindet sie sich auf dem höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten.

Unter den Schwellenländern erwähnen Sie Mexiko, China und Brasilien. Wie rechtfertigen Sie das höhere geopolitische Risiko in diesen Märkten?



Sidana: Wir gehen sehr selektiv vor, wenn es darum geht, in welche Sektoren beziehungsweise Unternehmen wir in diesen Märkten investieren. Wir meiden Unternehmen, die globalen Handelshemmnissen ausgesetzt sein könnten, und bevorzugen Unternehmen mit inländischer Ausrichtung und vorteilhaften lokalen Wachstumstreibern. Staatliche Unterstützung kann ein zusätzlicher Anreiz sein.



Bei Investitionen in diese Unternehmen weisen wir solchen Anlagen eine höhere Risikoprämie zu und erwarten von ihnen höhere Renditen, bevor wir Mittel in sie investieren.

Wenn Sie ein Segment nennen müssten, das die meisten Anleger derzeit unterschätzen – welches wäre das?



Sidana: Insbesondere Kommunikationsmasten werden derzeit zu historisch niedrigen Bewertungen gehandelt, mit Abschlägen von 25 bis 50 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Transaktionen im Bereich der nicht börsennotierten Infrastruktur. In den letzten 12 bis 18 Monaten war zwar eine gewisse Verlangsamung bei den Vermietungen zu verzeichnen, doch scheint sich nun ein Wendepunkt abzuzeichnen, mit sich stabilisierendem Mietwachstum und sehr attraktiven Bewertungen.

Nennen Sie bitte eine Aktie aus Ihrem Portfolio, die die Attraktivität dieses Segments besonders gut veranschaulicht. Was zeichnet dieses Unternehmen aus?



Sidana: Ein Beispiel, das meiner Ansicht nach die Attraktivität des Segments besonders gut veranschaulicht, ist das spanische Unternehmen Cellnex Telecom, das unter anderem Mobilfunkmasten betreibt. Sobald ein solcher Mast errichtet und die Ausrüstung des ersten Kunden installiert ist, können weitere Kunden zu vergleichsweise geringen Zusatzkosten hinzugefügt werden.



Gleichzeitig entstehen beim Betrieb der Masten selbst praktisch keine wiederkehrenden Kosten, abgesehen von den überschaubaren Ausgaben für die Instandhaltung der Immobilien. Somit können zusätzliche Kunden den Umsatz steigern, ohne dass die Kosten im gleichen Maße ansteigen. Genau diese Skalierbarkeit macht das Geschäftsmodell für mich so interessant.

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Und umgekehrt: Welche Infrastruktursektoren meiden Sie bewusst?



Sidana: Wir halten uns bewusst von allen Sektoren fern, die wir als Nicht-Kernbereiche einstufen. Dazu gehören Stromerzeugungsunternehmen sowie die vor- und nachgelagerten Bereiche der Energiewirtschaft, da diese stark mit den Energiepreisen sowie mit wirtschaftlichen Unsicherheiten korrelieren können.



Wir meiden außerdem Regionen beziehungsweise Märkte, in denen politische Unsicherheit herrscht. Schwellenländer machen weniger als 10 Prozent unseres Fonds aus, und wir sind bei der Auswahl von Unternehmen und Sektoren innerhalb dieser Märkte sehr selektiv.

Einige warnen davor, dass der Ausbau der KI eine Blase sei – dass Rechenzentren auf der Grundlage von Annahmen finanziert werden, die schnell überholt sein werden. Wie schützen Sie sich davor, unvorbereitet zu sein?



Sidana: In unserem Portfolio sind weniger als 5 Prozent in Rechenzentren investiert. Unsere einzige Anlage in diesem Bereich ist der weltweit größte Rechenzentrumsbetreiber, der global präsent ist. Wir glauben, dass die Größe, die geografische Präsenz und die zugrunde liegenden Finanzkennzahlen uns eine gewisse Sicherheit bieten, sollte sich der KI-Trend als Blase herausstellen.

Was ist das größte Risiko für Ihr Segment in den nächsten zwölf Monaten: Zinssätze, Politik oder etwas, das noch niemand auf dem Schirm hat?



Sidana: Aus unserer Sicht liegt das eigentliche Risiko weniger auf der Ertragsseite als vielmehr auf der Finanzierungsseite. Börsennotierte Infrastrukturunternehmen weisen in ihren Bilanzen oft einen höheren Verschuldungsanteil auf, da ihre stabilen und vorhersehbaren Geschäftsmodelle eine höhere Verschuldung zulassen. In einem Umfeld steigender Zinsen kann dies zu einem Risiko werden, selbst wenn die Erträge gut gegen Inflation abgesichert sind. Viele unserer Portfoliounternehmen haben sich jedoch breits frühzeitig darauf eingestellt. In den letzten Jahren haben sie entweder ihre Verschuldung reduziert oder die Laufzeiten ihrer Verbindlichkeiten verlängert, ohne dabei ihre durchschnittlichen Finanzierungskosten zu erhöhen.



Darüber hinaus beobachten wir aufmerksam steigende Rohstoffpreise sowie politische und regulatorische Unsicherheiten. Dies macht eine gezielte Auswahl von Sektoren und Einzelaktien für uns umso wichtiger.