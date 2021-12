Egon Wachtendorf 28.04.2010 Lesedauer: 2 Minuten

Börsenstrategie: Slowfox statt Pogo

Keine noch so negative Schlagzeile scheint derzeit die gute Stimmung an den Börsen trüben zu können. Griechenland pleite, neue Milliardenverluste bei Gewerbeimmobilien? Alles kein Thema, alles beherrschbar. Wer es jedoch jetzt mit Pogo statt mit Slowfox versucht, hat schon so gut wie verloren.