Redaktion 20.05.2016 Lesedauer: 1 Minute

Börsenwissen 2 Aktien, die aus 10.000 US-Dollar über eine halbe Million gemacht haben

In der Millenniumausgabe von Peter Lynchs Klassiker One Up on Wall Street (dt. Der Börse einen Schritt voraus), geht der legendäre Investor auf diverse Aktien ein, die innerhalb eines Jahrzehnts aus einem initialen 10.000 US-Dollar Investment Millionen gemacht haben. Zwischen 1989 und 1999 überragte Dell auf Lynchs Liste, sie machten 10.000 US-Dollar zu 8,9 Millionen US-Dollar, während Clear Channel Communications aus einem 10.000 US-Dollar Investment 8,1 Millionen US-Dollar machten.