12.12.2023

Teilen

Expedition Investment Podcast | Folge 3 Böse, böse Börse?

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte: Die berühmteste Statue an der New Yorker Wall Street zeigt einen völlig zerstörten Bullen. Sie ist ein Mahnmal für den großen Crash 1929, der viele Anleger ins Verderben stürzte. Droht dieses Schicksal auch heutigen Aktiensparer:innen? Wie geht es an der Börse wirklich zu? Und was sind bloß Vorurteile?

Jerrit Schmidtke im Interview

© mjnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

In der aktuellen Folge von Expedition Investment dreht sich alles um die Börse – und all die Geschichten, die sich um sie ranken. Und auch in dieser Folge hat Jerrit Schmidtke einige Expert:innen zu Gast. Sie sollen ihm dabei helfen, den Tanz auf dem Börsenparkett zu verstehen, um in Zukunft gut informiert anlegen und die Entwicklungen einschätzen zu können. Ob das gelingt? Zu Hilfe eilen: Dr. Carola Westermeier, Professorin für Sozialwissenschaft an der Goethe Universität. Sie beschäftigt sich vor allem mit finanziell bedingter sozialer Ungleichheit – und diskutiert gemeinsam mit Jerrit über mögliche Lösungen und Ideen.

Professorin für Sozialwissenschaft an der Goethe Universität. Sie beschäftigt sich vor allem mit finanziell bedingter sozialer Ungleichheit – und diskutiert gemeinsam mit Jerrit über mögliche Lösungen und Ideen. Um die Börse richtig zu verstehen, besucht unser Podcast-Host außerdem Kay Homann , stellvertretender Geschäftsleiter der Hamburger Börse, und

, stellvertretender Geschäftsleiter der Hamburger Börse, und Ulf Timke , Leiter der Handelsüberwachungsstelle Hamburg. Sie berichten vom Alltag an der Börse und klären über Klischees und Wahrheiten auf.

, Leiter der Handelsüberwachungsstelle Hamburg. Sie berichten vom Alltag an der Börse und klären über Klischees und Wahrheiten auf. Last not least wäre da kein Geringerer, als der „Erfinder des Dax“ persönlich, Frank Mella. Er ist ehemaliger Redakteur der Börsenzeitung. Neugierig geworden? Dann abonniere unseren Newsletter „Clever anlegen“!

Das Wichtigste zum Investieren, 3x wöchentlich, direkt in dein E-Mail-Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Aber was ist eigentlich der Dax? Jerrit unternimmt eine Reise durch die deutsche Börsengeschichte. Ihr wollt mehr erfahren? Ihr möchtet eure eigene „Expedition Investment“ wagen? Dann hört hier die brandneue Folge:





Dieser Podcast wird gesponsort von Scalable Capital



Wie hat dir der Artikel gefallen? Danke für deine Bewertung Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen