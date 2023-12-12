Expedition Investment Podcast | Folge 3 Böse, böse Börse?

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In der aktuellen Folge von Expedition Investment dreht sich alles um die Börse – und all die Geschichten, die sich um sie ranken. Und auch in dieser Folge hat Jerrit Schmidtke einige Expert:innen zu Gast. Sie sollen ihm dabei helfen, den Tanz auf dem Börsenparkett zu verstehen, um in Zukunft gut informiert anlegen und die Entwicklungen einschätzen zu können. Ob das gelingt?

Zu Hilfe eilen:

Dr. Carola Westermeier, Professorin für Sozialwissenschaft an der Goethe Universität. Sie beschäftigt sich vor allem mit finanziell bedingter sozialer Ungleichheit – und diskutiert gemeinsam mit Jerrit über mögliche Lösungen und Ideen.

Professorin für Sozialwissenschaft an der Goethe Universität. Sie beschäftigt sich vor allem mit finanziell bedingter sozialer Ungleichheit – und diskutiert gemeinsam mit Jerrit über mögliche Lösungen und Ideen. Um die Börse richtig zu verstehen, besucht unser Podcast-Host außerdem Kay Homann , stellvertretender Geschäftsleiter der Hamburger Börse, und

, stellvertretender Geschäftsleiter der Hamburger Börse, und Ulf Timke , Leiter der Handelsüberwachungsstelle Hamburg. Sie berichten vom Alltag an der Börse und klären über Klischees und Wahrheiten auf.

, Leiter der Handelsüberwachungsstelle Hamburg. Sie berichten vom Alltag an der Börse und klären über Klischees und Wahrheiten auf. Last not least wäre da kein Geringerer, als der „Erfinder des Dax“ persönlich, Frank Mella. Er ist ehemaliger Redakteur der Börsenzeitung.

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Aber was ist eigentlich der Dax? Jerrit unternimmt eine Reise durch die deutsche Börsengeschichte.

Ihr wollt mehr erfahren? Ihr möchtet eure eigene „Expedition Investment“ wagen? Dann hört hier die brandneue Folge:





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