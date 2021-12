BofAML-Umfrage Fondsmanager schichten von US- in Euroland-Aktien um

An den globalen Börsen deutet sich eine große Rotation von den USA in Richtung Eurozone an. Die hohe Bewertung der US-Aktien, die geringe Hoffnung auf eine schnelle Steuerreform und der hohe Außenwert des US-Dollars deuten ein Ende des Trump-Booms am Aktienmarkt an.