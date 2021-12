Die DKM 2009 ist zu Ende. An zwei Messetagen haben 362 Unternehmen am 28. und 29. Oktober über Neuigkeiten aus der Versicherungsbranche informiert.Mit 10.805 Vermittler und Fachbesuchern bereits am ersten Messetag - rund 1.000 mehr als in 2008 - wurde trotz Finanzkrise ein neuer Besucherrekord erzielt. >>> zur Bildstrecke Bohlen, Bunny, Business - die DKM 2009 in Bildern