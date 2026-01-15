Executive-Search-Boutique Bold holt Pia Sickmüler
Pia Sickmüller geht zu Bold Executive Advisors. Die in Bad Homburg ansässige Executive-Search-Boutique überträgt ihr die Leitung des Clusters „Private Capital Leadership". In dieser Funktion begleitet sie Investoren wie Private-Equity- und Venture-Capital-Häuser, Family Offices sowie alternative Asset Manager bei Führungsbesetzungen.
Sickmüller verfügt über langjährige Erfahrung an der Schnittstelle von Executive Search, Private Capital und Leadership. Vor ihrem Einstieg bei Bold war sie bei Personalberatungen wie Odgers, Heads! und zuletzt Hager Executive Consulting tätig. Parallel hält sie einen Lehrauftrag an der Hochschule Mainz für Betriebswirtschaftslehre.
„In einem Umfeld, in dem Wertschöpfung zunehmend über Umsetzungskompetenz entschieden wird, braucht es Führungspersönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen, Orientierung geben und Transformation aktiv gestalten", sagt Sickmüller.
Bold Executive Advisors wurde von Daniel Nerlich gegründet, der zuvor Geschäftsführer der internationalen Executive-Search-Gesellschaft Odgers war.