Die Executive-Search-Boutique Bold holt Pia Sickmüller. In ihrer neuen Rolle begleitet sie Private-Equity- und Venture-Capital-Häuser sowie Family Offices.

Pia Sickmüller geht zu Bold Executive Advisors. Die in Bad Homburg ansässige Executive-Search-Boutique überträgt ihr die Leitung des Clusters „Private Capital Leadership". In dieser Funktion begleitet sie Investoren wie Private-Equity- und Venture-Capital-Häuser, Family Offices sowie alternative Asset Manager bei Führungsbesetzungen.

Sickmüller verfügt über langjährige Erfahrung an der Schnittstelle von Executive Search, Private Capital und Leadership. Vor ihrem Einstieg bei Bold war sie bei Personalberatungen wie Odgers, Heads! und zuletzt Hager Executive Consulting tätig. Parallel hält sie einen Lehrauftrag an der Hochschule Mainz für Betriebswirtschaftslehre.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

„In einem Umfeld, in dem Wertschöpfung zunehmend über Umsetzungskompetenz entschieden wird, braucht es Führungspersönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen, Orientierung geben und Transformation aktiv gestalten", sagt Sickmüller.

Bold Executive Advisors wurde von Daniel Nerlich gegründet, der zuvor Geschäftsführer der internationalen Executive-Search-Gesellschaft Odgers war.