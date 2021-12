Bombe unsachgemäß gesprengt Axa-Versicherung verklagt München

2012 wurde in München eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg entschärft. Die Sprengung richtete großen Schaden an - ganze Straßenzüge wurden verwüstet. Die Versicherungsgesellschaft Axa, die für den Schaden an mehreren Geschäftsgebäuden aufkommen musste, fordert nun von der Stadt München Geld zurück.