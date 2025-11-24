Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Anders als Aktienindizes, die vor allem erfolgreiche Unternehmen abbilden, sind Anleiheindizes oft stärker bei den am höchsten verschuldeten Emittenten gewichtet. Das Anleiheuniversum ist dabei deutlich größer als der Aktienmarkt und kann daher Chancen in Bereichen bieten, die von Investoren weniger beobachtet werden – besonders im Kreditmarkt. In einem Umfeld mit engen Spreads und größerer Streuung ist deshalb ein tiefgehendes Fachwissen in der Kreditanalyse entscheidend, um potenziell attraktive Anlagegelegenheiten in bislang übersehenen Segmenten zu erkennen.

Aufgrund der Unterschiede zwischen einzelnen Emittenten wird die selektive Titelauswahl für Investoren zu einem zentralen Renditetreiber. Fondsmanager, die in der Lage sind, die zunehmende Streuung der Renditen zu analysieren und zu nutzen, können weiterhin attraktive Risikoprämien vereinnahmen. Der Schlüssel liegt im tiefen Verständnis einzelner Emittenten, ihrer Kapitalstruktur und ihrer spezifischen Risikotreiber.

Der Investmentansatz: Teamwissen statt Einzelmeinung

Der flexible Anlageprozess des Carmignac Portfolio Flexible Bond basiert auf drei Säulen: einem breiten Anlageuniversum, einem aktiven Ansatz zur Steuerung der modifizierten Duration und einem strengen Prozess zur Überprüfung und Auswahl von Emittenten auf der Grundlage von gebündeltem Expertenwissen. Die Fondsmanager des Carmignac Portfolio Flexible Bond, die 2,47 Milliarden Euro Assets under Management (Stand: 30.09.2025) verwalten, verfolgen daher einen aktiven und teamorientierten Investmentansatz: Guillaume Rigeade und Eliezer Ben Zimra arbeiten eng mit Spezialisten aus dem Hause Carmignac für Unternehmensanleihen, Finanzanleihen, Schwellenländer (Emerging Markets, EM) und strukturierte Produkte zusammen.

Der Vorteil dieses Ansatzes liegt in der Identifikation komplexer Chancen. Besonders Segmente, die von Marktteilnehmern häufig übersehen werden, stehen im Fokus. Die Analyse dieser Bereiche kann den Zugang zu sogenannten Komplexitätsprämien ermöglichen: zusätzlichen Renditen für Wertpapiere, deren Bewertung anspruchsvoll ist und tiefes Fachwissen erfordert.

Das Ergebnis ist ein konzentriertes Portfolio auf Basis der stärksten Überzeugungen der Fondsmanager, dessen Einzelpositionen gezielt höhere Risikoprämien erschließen sollen als der Gesamtmarkt – ohne dabei ein zusätzliches Maß an Risiko einzugehen.

Umsetzung 2025: Fokus auf Finanzanleihen

Zum 30.09.2025 umfasste das Portfolio des Carmignac Portfolio Flexible Bond Investments in 169 streng ausgewählte Emittenten aus den Bereichen EM-Anleihen, Strukturierte Anleihen, Unternehmensanleihen und Finanzanleihen. Der Finanzsektor nahm eine dominierende Rolle ein, da die Fondsmanager hier ein bislang besonders überzeugendes Risiko-Rendite-Profil identifiziert haben.

Warum Banken heute attraktiv erscheinen

Seit der globalen Finanzkrise 2008 hat sich der Bankensektor strukturell deutlich verbessert. Europäische Banken verfügen heute über signifikant höhere Eigenkapitalquoten und stabilere Bilanzen. Parallel dazu hat die Profitabilität spürbar zugelegt.

Regulatorische Reformen haben zur Stärkung der Geschäftsmodelle beigetragen. Gleichzeitig haben sich nationale und grenzüberschreitende Bankenfusionen beschleunigt. Dadurch sind zusätzliche Bewertungs- und Arbitragechancen innerhalb der Kapitalstruktur entstanden.

Wertschöpfung durch Analyse nachrangiger Anleihen

Ein Schwerpunkt liegt auf nachrangigen Bankanleihen. Diese Anleihen bieten in vielen Fällen Renditen auf High-Yield-Niveau, obwohl zahlreiche Emittenten mit Investment-Grade bewertet sind. Damit entsteht ein attraktiver Rendite-Bonitäts-Trade-off.

Die höhere Verzinsung reflektiert die Komplexität dieser Instrumente und die Notwendigkeit spezialisierter Analysekompetenz. Genau hier spielt das Carmignac-Team seine Stärke aus: Die detaillierte Interpretation regulatorischer Vorgaben, die genaue Betrachtung bankenspezifischer Risiken und die granulare Bewertung von Kapitalstrukturen ermöglichen gezielte Investitionsentscheidungen.

Fazit: Spezialisierung als Vorsprung

Der Carmignac Portfolio Flexible Bond zeigt, dass tiefes Know-how und disziplinierte Einzeltitelselektion in einem Umfeld abnehmender Spread-Impulse einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Fondsmanagern und Spezialteams lassen sich komplexe Marktchancen frühzeitig erkennen und konsequent nutzen.

In einer Phase des zunehmenden Auseinanderdriftens der Renditen einzelner Anleihen ist präzises Bond-Picking die Voraussetzung für nachhaltige Mehrerträge. Seit der Übernahme der Fondsverwaltung des Carmignac Portfolio Flexible Bond durch Guillaume Rigeade und Eliezer Ben Zimra im Juli des Jahres 2019 haben die beiden Fondsmanager bisher gezeigt, wie durch Expertise, Überzeugung und stringent umgesetztes Research ein resilienter und renditestarker Ansatz entstehen kann.

Hauptrisiken des Fonds Carmignac Portfolio Flexible Bond

Zinsrisiko: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts. Kreditrisiko: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Währungsrisiko: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist. Aktienrisiko: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Empfohlene Mindestanlagedauer: 3 Jahre. Risikoindikator: 2/7. Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. SFDR-Klassifizierung*: Artikel 8.

*Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele.

