Bloomberg 13.03.2014 Lesedauer: 1 Minute

Boni-Rückzahlungen Bank of England will Strafen für Banker verschärfen

In Großbritannien operierende Banken sollen ihre Anstellungsverträge so abändern, dass sie bei Fehlverhalten von Mitarbeitern geleistete Bonuszahlungen bis zu sechs Jahre nach der Auszahlung zurückfordern können. Das schlägt die Bank of England vor.