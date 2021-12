Redaktion 29.09.2020 Lesedauer: 2 Minuten

Bonner Erklärung Was Vermittlerverbände von Politik und Versicherern fordern

Zusätzliche Finanzhilfen, Beteiligung an der Reform der Riester-Rente und ein Stopp der Regulierung: So sieht die Wunschliste aus, die Vertreter des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) und des Arbeitskreises Vertretervereinigungen der deutschen Assekuranz (AVV) in einem Positionspapier vorgestellt haben.