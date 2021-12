Sabine Schumann Bonner Vermögensverwalter verpflichtet Vertriebsprofi von M&G

Sabine Schumann schließt sich der Wagner & Florack Vermögensverwaltung an. Beim Unternehmen mit Sitz in Köln und Bonn soll sie den Vertrieb der beiden Unternehmerfonds vorantreiben und die beiden Produkte im breiten Markt weiter etablieren. Zuvor war Schumann fast zwanzig Jahre im Vertrieb für M&G Investments tätig. Das sehr persönliche Umfeld innerhalb eines inhabergeführten Unternehmens sei unter anderem ein wichtiger Punkt für ihren Wechselentschluss gewesen, so Schumann.

Das Volumen des Wagner & Florack Unternehmerfonds (ISIN: DE000A2H9BB2) hatte jüngst 100 Millionen Euro überschritten, ganz ohne klassischen Vertrieb. Das sei unter anderem auf die risikoadjustierte Performance des Fonds zurückzuführen.

Im Unternehmerfonds investiert das Team um Dominikus Wagner und Florian Kirch mit einer unternehmerischen und langfristigen Perspektive in zuverlässig und stark wachsende Firmen mit robusten Geschäftsmodellen. Mit Schumanns Verpflichtung, ihrem Know-how und ihrer Erfahrung will Wagner & Florack nun in die nächste Wachstumsphase eintreten, sagt Vorstand und Fondsmanager Wagner. Zudem managt die Bonner Investmentboutique noch einen jüngst aufgelegten Multi-Asset-Fonds, den Wagner & Florack Unternehmerfonds Flex.