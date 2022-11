Zum 1. November Bonnfinanz bekommt dritten Geschäftsführer

Das Finanzberatungs- und -vertriebsunternehmen Bonnfinanz hat einen neuen, zusätzlichen Geschäftsführer: Zum 1. November ist Sebastian Wallusch in diese Position getreten. Wallusch ist in dem Unternehmen kein Neuling. Zuvor hatte der 31-Jährige als Direktor Vertrieb bei Bonnfinanz gearbeitet, seit Anfang 2022 war er zudem unterstützend in der Geschäftsführung tätig gewesen. Nun soll er als dritter Geschäftsführer auch offiziell an die Seite der beiden bisherigen Chefs Eugen Bucher und Stefan Mertes treten und die Ressorts Vertrieb und Recruitung verantworten.

Wallusch kam 2015 zu Bonnfinanz, zunächst als Finanzberater. Parallel zum Aufbau seiner eigenen Beratungs-Geschäftsstelle machte er einen MBA-Abschluss in Marketing und Unternehmensführung an der Hochschule Ludwigshafen.

Der Finanzdienstleister Bonnfinanz ist ein Großvertrieb, für den, Stand 2021, 413 Vermittler arbeiteten. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen nach hauseigenen Angaben 57,5 Millionen Euro Provisionserlöse und betreute rund 450.000 Kunden, darunter Privathaushalte und kleine mittelständische Unternehmen.