Der Allfinanzvertrieb Bonnfinanz hat Julia Keller zur Geschäftsführerin ernannt. Die 46-Jährige übernimmt ab sofort die Ressorts Finanzen und Personal von Stefan Mertes (42).

Mertes bleibt zuständig für die IT und die von ihm maßgeblich gestaltete „Allfinanz-Plattform“ für die angebundenen selbstständigen Vertriebspartner der Bonnfinanz. Darüber hinaus übernimmt er strategische Aufgaben in der Muttergesellschaft Allfinanz Holding („Allfinanz“), in der der Investor Blackfin Capital Partners sämtliche Aktivitäten in der Allfinanzberatung in Deutschland bündelt.

Dritter Geschäftsführer bei Bonnfinanz ist Sebastian Wallusch (32). Er ist zuständig für Vertrieb, Marketing, Recruiting und Produktmanagement.

Von Kautex Maschinenbau zu Bonnfinanz

Keller kommt vom Automobilzulieferer Kautex Maschinenbau, wo sie zuletzt fast vier Jahre lang Finanzchefin war. Davor leitete sie das internationale Controlling des Unternehmens. Vor ihrem Wechsel zu Kautex leitete sie das internationale Finanzwesen und das Controlling beim Energieanlagenbauer Klingenburg. Davor war Keller als Leiterin Finanzen und Controlling bei Ormazabal Anlagentechnik tätig.

Bonnfinanz ist seit 1970 als Allfinanzvertrieb in Deutschland aktiv. Mittlerweile hat das Unternehmen nach eigenen Angaben deutschlandweit rund 450.000 Kunden.

Die Bonnfinanz gehört der 2009 gegründeten Private-Equity-Gesellschaft Blackfin Capital Partners. Die Gesellschaft verwaltet ein Vermögen von rund 2,5 Milliarden Euro und konzentriert sich auf den Finanzdienstleistungssektor in Europa.