22.05.2014

Bonusdeckel Neue Vergütungsregeln halten Banken in Atem

Personalexperten in Banken erwarten für 2014 tiefgreifende Veränderungen in der Ausgestaltung von Vergütung sowie deren Steuerung im Unternehmenskontext. Das hkp/// Markt-Barometer Banken 2014 gibt Aufschluss über aktuelle Trends im Vergütungsmanagement bedeutender und nicht-bedeutender Institute in Deutschland.