Bonuskürzung statt Beziehungsberatung: Banken stärken Manager-Ehen

„Die Veränderungen bei der Bezahlung von Managern verpassen dem Familienrecht landesweit einen kräftigen Stoß“, erklärte Frank Glassner, Vorstandschef von Veritas Executive Compensation Consultants in San Francisco, gegenüber „Welt Online“. Auch Eleanor Alter, eine Prominenten-Scheidungsanwältin aus New York, sieht das ähnlich.Nach offiziellen Statistiken wurden vergangenes Jahr in New York City rund 10 Prozent weniger Scheidungen eingereicht als noch 2007. Ob die schwer ermittelbaren Manager-Boni, Gehälter am Rande des Existenzminimums – oder auch einfach nur ein Bewusstseinswandel – für diese Zahlen verantwortlich sind, ist unklar. Viele Anwälte sprechen sich jedoch für die erstere Möglichkeit aus. „Angesichts der aktuellen Lage dürften viele Paare versuchen, Probleme in der Ehe zu beseitigen. Denn die Alternative ist ein Albtraum“, sagte der New Yorker Anwalt Stephan Cohen zu „Welt online“.