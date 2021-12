Boom, boom, boom

(Quelle: DAS INVESTMENT) Kupfer über 8.800 Dollar pro Tonne, Gold über 1.000 Dollar pro Feinunze, Öl klar über 100 Dollar je Barrel, Weizen über 12 Dollar für das Scheffel: Rohstoffe sind teuer wie nie zuvor. Während Gold und andere Edelmetalle vorwiegend von der Unsicherheit an den Aktienmärkten profitieren, beruhen die Preisrekorde bei Energie- und Agrarrohstoffen auf einer stetig steigenden Nachfrage, der ein nur begrenzt steigerbares Angebot gegenüber steht.

Aktuell kann nicht einmal die Sorge um eine Rezession in den USA die Rekordjagd beenden, obwohl die US-Wirtschaft in der Vergangenheit stets wichtigster Treiber für die Rohstoffpreise war. Wissenschaftler argumentieren heute, eine ähnliche Situation habe es bereits früher einmal gegeben. Gary Gorton, Professor für Finanzen an der Wharton School der Universität von Pennsylvania, vergleicht den aktuellen Rohstoff-Boom mit der Lage in den frühen siebziger Jahren: Damals führten Dürreperioden und niedrige Lagerbestände bereits einmal zu Rekordpreisen. Selbst als die US-Wirtschaft damals einbrach, blieben die Preise auf Rekordniveau. Heute hat der nahezu grenzenlose Rohstoff-Hunger von China und Indien eine ähnliche Wirkung wie die Güter-Knappheit in den Siebzigern.

Hinzu kommt, dass vor allem Agrar-Rohstoffe zunehmend als sauberer Ersatz zu Öl und Gas verwendet werden. Mais und Soja sind die wichtigsten Biosprit-Grundstoffe und vertreiben zunehmend andere Nahrungsmittel von den Äckern. Folge: Auch Weizen und Reis werden knapper und damit teurer.

„Die China- und Energie-Effekte werden noch eine Zeit lang anhalten“, sagt Gorton. „Der amerikanischen Wirtschaft droht vielleicht eine Rezession. Die Nachfrage Chinas wird sich hierdurch jedoch nicht ändern. Und selbst wenn China in eine Rezession abgleiten sollte, muss das nicht automatisch mit einer raschen Wiederauffüllung der Lagerbestände einhergehen.“

Auch Cam Harvey, Professor an der Duke Universität in North Carolina, ist sicher, dass die Schwellenländer heute wesentlich entscheidender für die Entwicklung der Rohstoffpreise sind als die US-Wirtschaft. „Beim Vergleich historischer Wachstumsentwicklungen ist äußerste Vorsicht angebracht“, sagt der Wissenschaftler zum historischen Zusammenhang von US-Wachstum und Rohstoffpreisen. „Die starke Korrelation zwischen den Rohstoffpreisen und dem Konjunkturzyklus der Vereinigten Staaten wurde durch den Aufschwung großer Schwellenmärkte abgeschwächt.“

Neben der wachsenden Nachfrage der Schwellenländer führt zudem die Suche von immer mehr Anlegern nach neuen Renditequellen zu weiterem Preisauftrieb. Der US-Versicherer American International Group (AIG) etwa prognostiziert in einer aktuellen Studie, dass allein die Zuflüsse in Agrarrohstoff-Indizes im laufenden Jahr um mehr als 10 Milliarden Dollar höher ausfallen werden als im vergangenen Jahr – ein Zuwachs um mehr das Doppelte des Jahres 2007.

„Die Preissteigerungen, die wir bislang gesehen haben, waren nur der Anfang einer langen Hausse“, kommentiert der Rohstoff-Index-Berechner Jim Rogers. Neben klassischen Rohstoffen wie Öl hält er vor allem Agrarrohstoffe wie Zucker, Mais und Weizen für aussichtsreich. Sie seien das wichtigste Investmentthema der kommenden Jahrzehnte.