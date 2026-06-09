Bis Mitte der 2030er Jahre verlassen bis zu 20 Millionen Babyboomer den Arbeitsmarkt. Ein neues Beratungshaus will diese Generation mit einem ganzheitlichen Ansatz begleiten.

Olaf Neuenfeldt, Claus Gillen und Charles Neus (von links) führen die Geschäfte von Boomer Finance .

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Deutschland steuert auf eine massive demografische Verschiebung zu. Bis Mitte der 2030er Jahre werden 15 bis 20 Millionen Babyboomer aus dem Berufsleben ausscheiden. Genau diesen strukturellen Wandel will ein neu gegründetes Beratungshaus adressieren.

Boomer Finance mit Sitz im bayerischen Grünwald fokussiert sich auf Anleger ab etwa 50 Jahren, die über komplexere Vermögensstrukturen verfügen und sich mit Fragen zur Ruhestandsplanung, Vermögenssicherung und Generationenplanung auseinandersetzen.

Bekannte Gesichter im Gründerkreis

Hinter der Gesellschaft stehen neun Gründungspartnerinnen und Gründungspartner, die allesamt Führungserfahrung in der Finanz- und Investmentbranche mitbringen. Initiator und Mitgeschäftsführer ist Olaf Neuenfeldt, der in seiner Karriere unter anderem für Lloyds Banking, Prudential, Aegon und Al Rajhi tätig war. Neuenfeldt ist zudem Vorsitzender der Initiative Ruhestandsplanung und Buchautor.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Als weiterer Geschäftsführer ist Claus Gillen an Bord. Der frühere McKinsey-Berater übernahm im Laufe seiner Karriere Vorstandspositionen bei MLP, Formaxx, Finum Finanzhaus/JDC sowie Bonnfinanz und ist zusätzlich als Business Angel tätig. Dritter Geschäftsführer ist Charles Neus, der zuletzt den Bereich Altersvorsorge-Lösungen bei Schroders leitete und davor für J.P. Morgan Asset Management und Fidelity arbeitete.

Mehr als klassische Finanzberatung

Boomer Finance versteht sich nach eigenem Bekunden nicht als klassisches Beratungshaus. Statt einzelner Finanzprodukte steht das Konzept des „Financial Wellbeing“ im Mittelpunkt: die Verbindung aus finanzieller Stabilität, persönlicher Vorsorge sowie Aspekten wie Gesundheit, Langlebigkeit und Lebensqualität.

Konkret umfasst das Leistungsangebot neben Vermögensstrukturierung und Einkommens- sowie Entnahmestrategien auch Nachfolge- und Generationenplanung. Ergänzt wird dieser Ansatz durch ein Netzwerk aus Notaren, Rechtsanwälten und Steuerberatern für komplexere Fragestellungen.

„Financial Wellbeing bedeutet für uns mehr als finanzielle Sicherheit“, erläutert Gillen. Es gehe darum, Menschen Klarheit, Orientierung und Entscheidungsfähigkeit für einen neuen Lebensabschnitt zu ermöglichen.

Frauen und Finanzen als Schwerpunkt

Ein eigener inhaltlicher Schwerpunkt gilt dem Thema Frauen und Finanzen. Frauen seien in zentralen Finanzfragen strukturell benachteiligt – durch unterbrochene Erwerbsbiografien, geringere Einkommen und eine niedrigere Beteiligung am Kapitalmarkt. Dieses Thema will Boomer Finance gezielt in die Ruhestandsplanung integrieren.

Neben der Privatkundenberatung positioniert sich das Unternehmen zudem als Plattform und Denkfabrik für die Weiterentwicklung des Beratungsfeldes. Ruhestandsplanung werde eines der zentralen Beratungsfelder der kommenden Jahrzehnte, sagt Neus. Man habe eine Plattform geschaffen, die dieses Feld professionell entwickeln und prägen solle.