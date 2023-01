NFT Bored Ape Yacht Club: Darum sind die NFT-Affen ein Vermögen wert

Der Bored Ape Yacht Club hat mittlerweile Kultstatus. Alles, was du über die NFT-Affen wissen musst, erfährst du hier.

© Yuga Labs / dasinvestment.com

Hast du schon einmal gehört, dass jemand für das digitale Bild eines Comic-Affen eine halbe Million Euro bezahlt? Nein? Dann kennst du womöglich den Bored Ape Yacht Club noch nicht, den wohl populärsten NFT der Welt. Non-Fungible Tokens (NFTs) krempelten 2021 die Marketing- und Kryptowelt in rasantem Tempo um. Viele Marken - darunter Nike, Gucci, Adidas und Dolce & Gabbana - experimentieren mit der innovativen Technologie. Doch die gelangweilt dreinblickenden Affen wurden gewissermaßen das Aushängeschild der NFT-Welt und haben den Status eine Blue Chips inne.

Trotz Krypto-Crash werden die NFT-Affen für sechsstellige Summen gehandelt. In der Vergangenheit wechselten besonders seltene Exemplare (dazu später mehr) sogar für mehr als eine Million US-Dollar den Besitzer. Die Bilder der Affen waren sogar schon auf dem Cover des Magazins Rolling Stone zu sehen. Auf der Handelsplattform OpenSea knackten sie die magische Marke von einer Milliarde US-Dollar.

Klingt spannend?

Wir verraten dir, was der Bored Ape Yacht Club genau ist, warum die NFT-Affen so unglaublich erfolgreich wurden und welche Promis Teil des exklusiven Clubs sind.

Was ist der Bored Ape Yacht Club?

Der Bored Ape Yacht Club (häufig auch BAYC abgekürzt) ist eine NFT-Sammlung von 10.000 Bildern mit Comic-Affen. Jedes Bild ist als ERC-721 Token auf der Ethereum-Blockchain hinterlegt. Damit hat also jeder NFT eine eindeutige Identifizierungsadresse, mit der jeder Besitzer nachweisen kann, dass der digitale Token sein Eigentum ist.

Die Besonderheit des Bored Ape Yacht Club: Jeder NFT-Affe ist ein Unikat. Dafür hat ein Algorithmus eine Vielzahl von Merkmalen – darunter Fellfarbe, Kopfbedeckung, Accessoires und Gesichtsausdruck – zufällig miteinander kombiniert. Auf diese Weise entstanden Affen mit unterschiedlichem Look und Seltenheitswert.

Matrosenmützen gibt es etwa häufiger als einen Engelsschein, regenbogenfarbene Zähne seltener als Drei-Tage-Stoppelbart. Einige Apes sind Cyborgs, andere schießen mit Laserstrahlen aus den Augen. Je rarer ein Merkmal, desto wertsteigernder ist es.

Wer steckt hinter dem Bored Ape Yacht Club?

Hinter dem Bored Ape Yacht Club steckt eine Organisation namens Yuga Labs aus Alexandria im US-Bundesstaat Virginia.

Los ging es am 23. April 2021, als Gordon Goner den Vorverkaufsstart auf der Kommunikationsplattform Discord ankündigte. Die Reaktionen blieben jedoch verhalten, lediglich ein paar hundert Stück wurden verkauft. Die Affen waren zu diesem Zeitpunkt noch unrevealed (deutsch: nicht enthüllt), man konnte also noch nicht sehen, wie der eigene Affe aussah.

Erst am 30. April 2021 fand die Enthüllung des Bored Ape Yacht Club statt. Nun wurden innerhalb kurzer Zeit sämtliche Affen für einen Preis von 0,08 Ether verkauft. Der Etherpreis lag damals bei 2274 Euro, dementsprechend kostete ein Affe 182 Euro zuzüglich Gebühren, also rund 200 Euro.

Damals fanden das viele teuer. Rückblickend betrachtet war es ein Schnäppchen. Denn derzeit (Stand: 30. Januar 2023) wird der günstigste Bored Ape auf der Handelsplattform OpenSea für 71,98 Ether gehandelt. Das entspricht umgerechnet fast 100.000 Euro. Eine bemerkenswerte Preissteigerung! Einige seltene Exemplare gehen aber auch für deutlich höhere Summen weg.

Warum eigentlich NFT-Affen?

„Es gibt eine lange Geschichte von Menschen, die sich in der Kryptowelt liebevoll als Affen bezeichnen, weshalb einige der seltensten und wertvollsten NFTs in der Cryptopunk-Sammlung die Affen sind“, sagt Yuga Labs, das Studio hinter dem Bored Ape Yacht Club.

„Uns gefiel die Idee, eine ganze Sammlung von Affen zu schaffen, die durch den Aufstieg der Kryptowährungen so wohlhabend geworden sind, dass sie sich extrem ... langweilen. Was soll ein gelangweilter Affe tun? Vielleicht sich in einen geheimen Club im Sumpf zurückziehen“, schrieb Yuga auf Twitter.

Die gelangweilt dreinschauenden Affen zählen zu den berühmtesten NFTs überhaupt. © Yuga Labs / dasinvestment.com

Was ist so besonders am Bored Ape Yacht Club?

Das wichtigste Alleinstellungsmerkmal ist natürlich der einzigartige Look der NFT-Affen. Doch der Bored Ape Yacht Club überzeugte auch gleich zu Beginn mit einer umfangreichen Roadmap und einer aktiven Community. Letztere ist das größte Asset der NFT-Sammlung.

Denn mit einem NFT des Bored Ape Yacht Club erhält man nicht nur ein virtuelles Kunstwerk. Es dient zugleich als eine Art Mitgliedsausweis und Eintrittskarte. So fanden bereits Events in New York City, Hong Kong und Großbritannien statt, bei denen ausschließlich BAYC-Besitzer Zutritt hatten.

Welche Promis sind Teil des Bored Ape Yacht Club?

Die begrenzte Verfügbarkeit macht den Reiz des BAYC aus. Kein Wunder, dass auch einige Promis die virtuellen Affen besitzen. Zu den bekanntesten Fürsprechern der NFT-Affen zählten in der Vergangenheit:

Talkshow-Moderator Jimmy Fallon

die NBA-Spieler Stephen Curry und Josh Hart

der DJ und Musikproduzent Steve Aoki

Social-Media-Star Logan Paul

Autor und Influencer Gary Vaynerchuk

Post Malone

Timbaland

Snoop Dogg

Eminem

Justin Bieber

Der Fall von Eminem sorgte in der NFT-Welt für Wirbel: Der Detroiter Rapper kaufte sich Anfang Januar 2022 einen Bored Ape, der mit weißem Fell, Goldkette und Basecap dem Rapper ähnlich sah. Kaufpreis: stolze 123,45 Ether. Zum Kaufzeitpunkt entsprach das rund 450.000 US-Dollar. Das toppte kurz darauf Justin Bieber: Der Popstar sicherte sich Ape #3001 – schwarzes T-Shirt, dunkelbraunes Fell, traurige Augen – für 500 Ether beziehungsweise 1,3 Millionen US-Dollar.

Rapper Eminem wollte unbedingt einen NFT-Affe, der ihm ähnlich sieht (Quelle: Imago Images / Zuma Wire, Montage: dasinvestment.com)

Wie kauft man einen Bored Ape?

Wie zuvor erwähnt wurden Bored Apes zu Beginn zu einem Preis von 0,08 ETH pro Stück geminted. Da sie längst ausverkauft sind, kann man sie nur noch auf Sekundärmarktplätzen kaufen. Die beliebteste Handelsplattform für die NFT-Affen ist OpenSea.

Um einen Bored Ape zu kaufen, musst du auf OpenSea oder eine andere NFT-Plattform gehen und dich dort mit deiner Wallet (zum Beispiel MetaMask) anmelden. Über die Suche findet man den Bored Ape Yacht Club. Sofern genügend Krypto-Kapital in der Wallet ist, kann man einen Ape kaufen.

Das Geschäft mit den NFT-Affen

Im Gegensatz zu anderen NFTs erwirbt man beim Bored Ape Yacht Club auch die geistigen Eigentumsrechte. Man darf seinen Affen also auch kommerziell nutzen. Das bedeutet, dass jeder Besitzer eines NFT-Affen diesen in ein Film-, Musik-, Fernseh-, Buch- oder Medienprojekt seiner Wahl verwandeln kann. Für die zukünftige Entwicklung des Projekts ist das von entscheidender Bedeutung.

Beispiel 1: Der bekannte US-Journalist und Autor Neil Strauss, der für den Rolling Stone bereits Geschichten über Stars wie Kurt Cobain, Madonna, den Wu-Tang Clan und Marilyn Manson schrieb, arbeitet seit Monaten an einem Buch über den Bored Ape Yacht Club. Erzählt wird es aus der Sicht von Affe #1798, der auf „Jenkins the Valet“ hört („Jenkins der Diener“). Als Diener kennt er die pikantesten Geheimnisse des Bored Ape Yacht Club und schreibt diese in seinen Memoiren auf. Besitzer eines Bored Apes können nun ihre Figur in dem Buch auftreten lassen, die Geschichte mitbestimmen – und partizipieren sogar an etwaigen Einnahmen.

Beispiel 2: Megaproduzent Timbaland gründete seine Firma Ape-in Productions, die Musik und Konzerte in das Metaverse bringen möchte. Wer will, kann seinen Bored Ape unter anderem in Musikvideos auftauchen lassen. Nach einem anfänglichen Hype ist der Preis dieses NFTs jedoch deutlich eingebrochen und dümpelt um die 30 US-Dollar herum.

Beispiel 3: Die Krypto-Plattform „Coinbase“ veröffentlichte im Sommer 2022 den ersten Teil einer geplanten Mini-Film-Trilogie („Degen Trilogy“). Das Projekt wurde jedoch im Dezember 2022 im Zuge des anhaltenden Krypto-Crashs wieder auf Eis gelegt.

Der bislang teuerste NFT-Affe ist Nummer #8817, verkauft wurde der Bored Ape bei Sotheby's. © Yuga Labs

Der teuerste Bored Ape

Der teuerste Bored Ape Yacht Club NFT aller Zeiten ist Bored Ape #8817. Der NFT-Affe wurde für umgerechnet 3,4 Millionen Dollar verkauft. Das gab die Auktionsplattform Sotheby's im Herbst 2021 via Twitter bekannt.

Der Bored Ape #8817 ist zwar nicht der seltenste der Sammlung (genauer gesagt ist er Platz 17 auf der Seltenheits-Skala), aber seine Begehrlichkeit ergibt sich aus der Kombination seltener Eigenschaften. Er hat ein goldenes Fell und sitzt vor einem orangefarbenen Hintergrund, er trägt einen lustigen Hut auf dem Kopf, er hat einen Ohrring und ihm hängt eine blau-weiße Partytröte aus dem Mund. Er ist verspielt und passt perfekt in die Sammlung der kreativen NFT-Affen.

Die Zukunft des Bored Ape Yacht Club

Neben dem originalen Bored Ape Yacht Club gibt es mittlerweile mehrere Spin-offs, die Besitzer des originalen Bored Ape Yacht Club kostenlos erhalten haben.

Bored Ape Kennel Club

Mutant Ape Yacht Club

Bored Ape Chemistry Club

Otherdeed for Otherside

SewerPass

Zudem haben die NFT-Affen mittlerweile auch eine eigene Kryptowährung (ja, richtig gelesen) namens ApeCoin. Auf Plattform wird die Währung als APE gehandelt.

Bored Ape Kennel Club

Im Juni 2021 hatte jede Besitzer eines Bored Ape Yacht Club NFTs die Chance, einen Kennel Club NFT zu erhalten, einen Cartoon-Hund. Der ursprüngliche Launch war kostenlos, mittlerweile sind aber auch die Kennels ein kleines Vermögen wert. Der Floor Price – also der Mindestpreis – liegt (Stand 30. Januar 2023) bei 8,1 Ether, also rund 12.000 Euro.

Mit einem Serum wird aus einem normalen NFT-Affe eine Mutantenversion (Mutant Ape Yacht Club) / © Yuga Labs / dasinvestment.com

Mutant Ape Yacht Club: Die nächste Phase der Affen

Beim Mutant Ape Yacht Club handelt es sich gewissermaßen um die nächste Evolutionsstufe der Bored Apes. Insgesamt gibt es 20.000 Stück, also doppelt so viele wie bei der Original-Kollektion. Allerdings konnten sie nur im Public Sale oder mithilfe eines sogenannten Mutant Serum erschaffen werden. Dafür erhielten am 28. August alle BAYC-Besitzer per Airdrop ein eigenes NFT aus dem Bored Ape Chemistry Club: 7.500 Personen erhielt ein M1-Serum, 2492 Personen ein M2-Serum und gerade einmal acht User das super-seltene Mega-Mutant-Serum (M3).

Jedes dieser Seren kann mit einem originalen BAYC-NFT kombiniert werden, um so einen „mutierten“ Affen zu erschaffen – der Ursprungs-Ape bleibt dabei jedoch unangetastet.

Ein Serum wird nach einmaligem Gebrauch vernichtet. Deshalb kann ein Mutanten-Serum allein bereits ein Vermögen wert sein. Während bei OpenSea ein M1-Serum 20,1 Ether (rund 30.000 Euro, Stand 30. Januar 2023) kostet, ging im Januar 2022 ein Mega-Mutant-Serum für 1.542 Ether über den virtuellen Ladentisch – das entsprach zum Zeitpunkt des Verkaufs 5,8 Millionen US-Dollar.

Bedenkt man, dass die äußerst raren Mutantenaffen ausschließlich mit diesem Serum erzeugt werden können, könnten diese Preise über kurz oder lang in Ether sogar noch weiter steigen.

Bored Ape Yacht Club und Adidas

Der Erfolg der Bored Apes bleibt auch in großen Konzernen nicht unbemerkt. So wagte sich das Modelabel Adidas im Dezember 2021 ins Metaverse und kooperierte dafür mit NFT-Projekten, etwa GMoney (ein Projekt, das von CryptoPunks inspiriert wurde) und dem Bored Ape Yacht Club.

Auf seinem Social-Media-Account adidasoriginals zeigt der Konzern mit Sitz in Herzogenaurach bei Nürnberg seitdem ein Story-Highlight, dass einen pelzigen blauen Affen namens Indigo Herz zeigt. Mit Punks erstellt Adidas einen NFT-Comic, der die Geschichte von Indigo Herz erzählt.

„Dass wir mit Indigo Herz Teil des Bored Ape Yacht Clubs geworden sind, war eher ein Symbol dafür, dass wir uns an dem beteiligen, was bereits passiert, als dass wir einfach etwas von außen in das Metaversum werfen“, sagte Tareq Nazlawy, Senior Director of Digital Growth bei Adidas.

Besitzer des Adidas-Token erhielten 2022 weitere NFTs, aber auch physische Goodies wie einen Hoodie, einen gelben Trainingsanzug oder eine Beanie-Mütze.

Der deutsche Sportmodehersteller ist bislang die größte Marke, mit denen der Bored Ape Yacht Club kooperiert. Es dürfte jedoch nicht die letzte sein.

ApeCoin ist die Kryptowährung des populären Affen-NFTs Bored Ape Yacht Club / © Yuga Labs / dasinvestment.com

ApeCoin: Die Währung der virtuellen Affen

Im März 2022 veröffentlichte Yuga Labs ApeCoin, die eigene Kryptowährung der Affen-Welt. Alle Inhaber von Bored Apes erhielten zum Start etwas mehr als 10.000 ApeCoins, die damals etwa 100.000 Dollar wert waren (Stand 30. Januar 2023 etwa 60.000 US-Dollar). ApeCoin wird die Hauptwährung in Otherside sein, dem Metaverse, das Yuga Labs aufbaut.

Otherside: Weit über die Grenzen der NFT-Affen hinaus

Otherside ist das wohl ambitionierteste Projekt von Yuga Labs. Dahinter verbirgt sich eine Metaversum-Spielwelt, die verschiedene NFT-Projekte vereint, darunter Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks, Meebits, Cool Cats und einige weitere. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Spielehersteller Animoca Brands realisiert. Die Grundlage der Otherside-Spielwelt sind Landstücke, die sogenannten „Otherdeed“-NFTs. Diese kann man sich vereinfacht wie digitalen Immobilien beziehungsweise Grundstücke vorstellen. Diese liegen auf der Ethereum-Blockchain und kosten mindestens 1,8 Ether, also rund 2.500 Euro.

Sewer Pass: Eintrittskarten für ein neues Spiel

Der jüngste Wurf von Yuga Labs ist der Sewer Pass. Besitzer von Bored oder Mutant Apes erhalten die NFTs kostenlos, auf Plattformen wie OpenSea werden sie für rund 2,5 Ether gehandelt. Der Sewer Pass NFT ist eine Art Voraussetzung für ein Spiels namens “Dookey Dash Mission”, welches bis zum 8. Februar 2023 spielbar ist. Am Ende soll ein neuer Mint möglich sein, dementsprechend begehrt sind die virtuellen Tickets. Diese snd in vier Stufen erhältlich, die wertvollste erhält man nur, wenn man einen Bored Ape und einen Bored Ape Kennel Club hält.

Das ist kein Zufall, denn mit „Dookey Dash Mission“ erzählt Yuga Labs die Geschichte der kreativen NFT-Affen weiter. Sowohl die ursprünglichen Affen sowie ihre Hunde als auch die Mutanten sind Teil der Story..