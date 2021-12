Bornemann light: SEB startet defensiven Mischfonds

SEB Asset Management hat die Vertriebszulassung für den Asset Selection Defensive (A0NGH5) erhalten. Der Mischfonds ist die gedrosselte Variante des Asset Selection (A0J4TG). Die defensiv ausgerichtete Variante des erfolgreichen SEB Asset Selection zeichnet sich durch niedrigere Schwankungen aus. Das Fondsmanagement unter der Leitung von Hans-Olov Bornemann strebt eine Volatilität von 5 Prozent an, verglichen mit 10 Prozent Risiko für das bereits 2006 aufgelegte Original. „Viele Kunden und Berater haben sich den Ansatz, der sich beim SEB Asset Selection Fund bewährt hat, mit halbem Risiko gewünscht“, erklärt Bornemann die Auflage des defensiv ausgeprägten Fonds. Mit dem Asset Selection hat Bornemann im vergangenen Jahr eine positive Performance von 24,5 Prozent geschafft. An die Risikovorgaben hielt sich der Manager indes nicht immer. Zeitweise lag die Volatilität bei über 25 Prozent. Dieses Jahr liegt der Fonds jedoch 1,3 Prozent im Minus. Auch die defensive Variante besteht aus einem Basisportfolio,

das in Geldmarktpapieren angelegt ist, und einem Overlay-Portfolio, das aus Futures und anderen derivativen Instrumenten zusammengesetzt ist. Investiert wird in vier Assetklassen – Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe – wobei Bornemann sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen kann. Eine festgelegte Gewichtung der Assetklassen gibt es nicht, die Allokationsentscheidungen trifft ein von Bornemann und seinem Team entwickeltes computergesteuertes quantitatives Modell. So soll auf drei bis fünf Jahre eine durchschnittliche Rendite von 2 Prozent über dem risikofreien Zins erwirtschaftet werden.